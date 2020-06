Kampf gegen die Schieflage

Lüneburg. In der Krise leben viele davon, dass sie angespartes Kapital anknabbern. Das Lüneburger Theater befindet sich allerdings seit Jahren in einer Dauerkrise, aber nun rückt das Ende des Knabbernkönnens in Sicht. In gut einem Jahr sind die Rücklagen aufgebraucht. Dann droht eine „Schieflage“, machte Theater-Verwaltungsdirektor Volker Degen-Feldmann jetzt im Kulturforum beim Kreis-Ausschuss für Partnerschaft und Kultur deutlich.

Fürs laufende Jahr dürfte es noch glimpflich ausgehen. Zwar bedeuten 160 abgesagte Vorstellungen mit prognostizierten 35 000 Besuchern einen Verlust von bis zu 700 000 Euro. Aber Kurzarbeit für rund 160 Mitarbeiter und ausgefallene Produktionskosten würden das „in etwa“ auffangen. Es könne sich am Ende sogar ein „leicht positives Ergebnis ergeben, aber das ist auch dringend nötig“, so Degen-Feldmann. Denn mit dem Abschmelzen der Rücklage droht in ein bis zwei Jahren ein jährlich wachsendes Minus von 400 000 Euro. „Man muss sich Gedanken machen“, mahnte der Verwaltungsdirektor. „Das Problem wird uns noch lange beschäftigen“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Bernie Wiemann (FDP).

Kartenbesitzer sollen sich beim Theater melden

Degen-Feldmann stellte auch das Konzept des Theaters für die Monate September bis Dezember vor – die LZ informierte gestern, Mittwoch, über den kommenden Spiel- und Belegungsplan. Am 20. Juni wird der LZ ein Leporello mit den Theaterplänen beiliegen. Ein Appell des Ausschusses ging noch an Kartenbesitzer von ausgefallenen Vorstellungen, sich beim Theater zu melden. Auf der Theater-Homepage lässt sich anklicken, ob man das Geld spenden, gegen einen Gutschein tauschen oder rückerstattet bekommen will.

In Corona-Schieflage gerät auch die Museumsstiftung, wie deren Vorsitzende Heike Düselder darstellte. Ähnlich wie beim Theater sei der Einnahme-Ausfall von 50 000 Euro weitgehend durch Kurzarbeit, Corona-Soforthilfe und „rigorose Sparmaßnahmen“ kompensiert worden. Allein das Deutsche Salzmuseum verzeichnet 130 abgesagte Gruppen. Seit Öffnung der Museen steige der Besuch „verhalten“ an. Aufs Jahr rechnet Düselder mit einem Besucherminus von 70 Prozent.

Die Stadt hilft mit 100.000 Euro aus

Das aktuelle Hauptproblem liegt tiefer: 2019 bekam die Stiftung als Mittel für Betriebskosten von der Stadt 850 000 Euro, von der Sparkassenstiftung 400 000 Euro, vom Landkreis 200 000 Euro plus zwei Stellenfinanzierungen. Da die unter Sparzwang stehende Sparkassenstiftung für 2020 ihren Beitrag auf 200 000 Euro zurückfährt, fehlt das Geld im bereits abgesegneten Wirtschaftsplan.

Die Stadt springt mit 100 000 Euro ein. Einen Antrag in gleicher Höhe stellte die Museumsstiftung beim Landkreis. Mit Erfolg. Das Geld fließt aus zwei Töpfen: 75 000 Euro kommen aus bereits außerplanmäßig bewilligten Aufwendungen. Außerdem kann die Museumsstiftung dreimal 12 500 Euro aus der Richtlinie „Kultur und Sport“ beantragen. Macht zusammen 112 500 Euro. Die Stiftungsvorsitzende ging zufrieden nach Haus.

Unterstützung für Klassik-Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Unterstützung bekam sie auch von Kommunalpolitikerinnen Inge Voltmann-Hummes (SPD), Inge Schmidt (CDU) und Melanie Dieckmann-Kirks (Grüne). Nicole Ziemer (SPD), zugleich Vorsitzende des Museumsvereins, warb noch um Spenden – „der Werbeblock ist erlaubt“, kommentierte der Ausschuss-Vorsitzende Wiemann.

Ohne große Diskussion ging der Kreis-Vorschlag über die Bühne, den bis zum 31. August abgesagten Klassik-Festspielen Mecklenburg-Vorpommern zu helfen. Sie bieten jährlich drei Konzerte auch im Landkreis Lüneburg. Zwei sind gestrichen, das dritte am 11. September in der Marienkirche Neuhaus noch nicht. Insgesamt fehlt den Festspielen eine Million Euro, gegen die Schieflage eingesammelt wurden bisher mehr als 476 000 Euro an Spenden. Der Landkreis soll als Beitrag für ein Ausfallhonorar 9250 Euro übernehmen, so die Kreisverwaltung. „Wir haben uns zu dem Festival bekannt, da muss man auch in schlechten Jahren zusammenhalten“, sagt Bernie Wiemann. Der Ausschuss folgte dem einstimmig.

Von Hans-Martin Koch