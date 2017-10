Die schwierige Frage der Glaubwürdigkeit

Was stimmt und was sind Fake-News? Das ist nicht mehr so leicht zu beantworten

Lüneburg. Über die im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte Behauptung von Marie D., sie sei auf einer Lüneburger Party sexuell belästigt worden, entfacht eine Diskussion: Ist die Geschichte so geschehen oder erfunden, eine Falschmeldung – „Fake News“? Jeder, der mag und über einen Facebook-Zugang verfügt, kann hier per Mausklick zum Volljuristen werden, kommentieren und alles wiederum mit den eigenen virtuellen Freunden teilen. So gewinnt der Stoff an Fahrt, inhaltlich und in Sachen Reichweite. Wahrheit zum Selberbasteln.

Wie verändert das neue Mediensystem unseren Nachrichtenkonsum? Und wie groß ist die Bedrohung einer Nachrichtenmanipulation? Die LZ hat hierzu mit Prof. Dr. Andreas Bernard gesprochen, Journalist, Kommunikationswissenschaftler und Sprecher des Zentrums für Digitale Kulturen an der Leuphana.

Interview

Herr Bernard, welche Rolle spielen soziale Netzwerke im Verbreitungsprozess von Nachrichten?

Andreas Bernard: Bis vor etwa 25 Jahren war die Herstellung von Öffentlichkeit nur einer privilegierten und komplizierten Maschinerie vorbehalten – also den Massenmedien. Für die Einzelperson war es damals extrem schwierig bis unmöglich, Öffentlichkeit zu erzeugen. Durch die rasante Entwicklung des Internets ist dazu inzwischen jeder Einzelne in der Lage. Damit kann er stärker wahrgenommen werden und ist zum Teil einflussreicher als die herkömmlichen Medien. Das ist die Grundkonstellation dieser Medienform. Einerseits hat das alles etwas Befreiendes, Emanzipiertes und auch Demokratisches, weil jeder Mensch die Öffentlichkeit über Dinge informieren kann.

Andererseits birgt diese Entwicklung aber auch eine Gefahr, denn Filtermöglichkeiten zur Überprüfung gibt es so nicht mehr. Die Vorgehensweise eines Journalisten funktioniert so: Man hat einen Fall, man spricht mit den entsprechenden Parteien, gegebenenfalls mit der Polizei, schreibt etwas, ein anderer Redakteur korrigiert es, schließlich noch ein Schlussredakteur und dann erscheint es. Heute kann einfach jeder irgendetwas in ein Medium reintippen, und wenn er sehr aktiv ist und vielleicht 500, 1000 oder sogar 20 000 Follower hat, also genauso viele oder sogar mehr Menschen erreicht als die Auflage des herkömmlichen Mediums, sind das ungeschützte Informationen.

Ist der Nachrichtenkonsument heute misstrauischer oder neigt er dazu, Inhalte schneller zu schlucken?

Der Begriff „Fake News“ kann nach Belieben in jede Richtung gewendet werden, er meint erstmal das, was mir als Gegenstand der Berichterstattung nicht passt. Für Donald Trump sind die New York Times oder CNN Fake News, weil sie ihm nachweisen, dass er bei seiner Amtseinführung die Publikumszahlen geschönt hat. Man kann also sagen, für ihn sind Fake News gleichbedeutend mit der etablierten Medienlandschaft oder der „Lügenpresse“. Aus einer Perspektive, die den herkömmlichen Arbeitsmethoden des Journalismus vertraut, würde man hingegen sagen, das neue Mediensystem in Form von Foren, Netzwerken etc. neigt eher dazu, Fake News zu sein. Weil es weniger Verifizierungs- und Kontrollfilter gibt. Da streiten also zwei Parteien.

Medieninstitutionen und damit verbindliche Kontrollen über den Wahrheitsgehalt spielen heute keine so bedeutende Rolle mehr wie noch vor zehn Jahren – also eine Zeitung, ein Magazin, ein TV- oder Radiosender, wo ausgebildete Leute arbeiten, um eine Faktensicherung zu gewährleisten. Man kann sagen, dass – in aller Vorsicht – die Kategorien von „Wahrheit“ oder „Lüge“, Stabilität oder Instabilität des Nachrichtenwerts in den neuen Mediensystemen sehr brüchig sind. In dem konkreten Fall aus Lüneburg würde ich also sagen, dass das neue Mediensystem die Gefahr von Fake News eher unterstützt.

Was bedeutet das für Wahlkampfzeiten?

Im US-Wahlkampf oder auch vor der Brexit-Entscheidung hat sich gezeigt, dass der Wahlkampf vornehmlich in neuen Mediensystemen geführt wird. Der Vorteil liegt in der Adressierbarkeit von Wahlwerbung. Alte Medien, wie ein Wahlplakat, eine Rede auf dem Marktplatz, ein Spot im Fernsehen, bieten allen Betrachtern den gleichen Inhalt. Durch die neuen Wahlkampfpraktiken ist es anhand von Algorithmen möglich, Werbung nach den Geschmäckern und Bedürfnissen des Einzelnen zu berechnen und auf ihn zuzuschneiden.

Das kann eine Wahl prägen. Haben Sie eine Empfehlung für den Umgang mit sozialen Netzwerken und Nachrichten?

Bei all den Informationen, die über soziale Medien gestreut werden, empfiehlt es sich zu schauen, woher diese Nachrichten kommen. Wer ist der Urheber? Das schafft man ja mit ein, zwei Mausklicks. Nicht zwangsläufig sind viele Likes, geteilte Inhalte oder viele Kommentare ein Zeichen für die Vertrauenswürdigkeit des Inhalts.

Von Julia Drewes