Kreuzung soll Entlastung bringen

Lüneburg. Die Bauarbeiten am Zentralgebäude dauern an, jetzt steht die Zufahrt zum Grundstück im Fokus. Die Stadt möchte dort, wo der Düvelsbr ooker Weg auf die neue Universitätsallee trifft, eine Kreuzung einrichten. Ampeln sollen den Verkehr regeln. Gleichzeitig werden neue Schmutz- und Regenwasserkanäle verlegt. Die knapp 800 000 Euro teuren Arbeiten sollen in drei Abschnitten erfolgen und dreieinhalb Monate dauern.

Noch nutzen viele Autofahrer die Heinrich-Böll-Straße, um die Parkplätze an der Leuphana zu erreichen. Das wird nach dem Umbau nicht mehr möglich sein, die Stadt wird auf Höhe des Vamos Poller in den Boden setzen. Für Fußgänger, Radfahrer und Rettungsfahrzeuge wird der Durchgang weiterhin geöffnet bleiben. Autofahrer können dann, wenn sie die ehemalige Uelzener Straße in Richtung Süden befahren, direkt hinter dem Libeskind-Bau rechts abbiegen und so den Campus erreichen.

Wer bezahlt eigentlich was? ▶ Leuphana: 400 000 Euro für die Herstellung der Straße und den Regenwasserkanal.

▶ Stadt: 300 000 Euro für die Anpassung des Einmündungsbereichs, Deckenherstellung und Lichtsignalanlage.

▶ AGL: 95 000 Euro für den Schmutzwasserkanal.

Am Montag, 9. Oktober, soll es losgehen, die Anwohner wurden bereits informiert, dass sie mit einer Vollsperrung von mindestens sechs Wochen rechnen müssen. Sie können ihr Wohngebiet mit dem Auto nicht mehr über den Düvelsbrooker Weg verlassen. Uta Hesebeck, Leiterin des Fachbereichs Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau bei der Stadt, sagt: „Die Bockelsberger Bürger müssen den Bernhard-Riemann-Weg nutzen, eine Umleitung wird ausgeschildert.“ Eigentlich ist die Verbindung zwischen Bernhard-Riemann-Weg und Christian-Lindemann-Straße ein Geh- und Radweg, für die Bauzeit soll dieser auch für Autofahrer hergerichtet werden.

Die Kreuzung vor dem Zen­tralgebäude soll so konstruiert werden, dass jeder Verkehrsteilnehmer bei Grün in jede Richtung abbiegen kann. Vor allem für die Autofahrer, die vom Düvelsbrooker Weg auf die Universitätsallee stoßen, sieht Hesebeck eine große Erleichterung. Denn die Hauptverkehrsstraße sei stark befahren, oft müsse man da minutenlang warten, um einzufädeln. Der Andrang dürfte noch zunehmen, wenn die Leuphana über eine neue Zufahrt verfügt.

Mit „argen Verkehrsbehinderungen“ auf der Universitätsallee sei erst im dritten Bauabschnitt zu rechnen. Zunächst sollen die Arbeiten am Düvelsbrooker Weg über die Bühne gehen, sechs Wochen sind dafür eingeplant. Etwa der gleiche Zeitansatz gilt auch für die andere Straßenseite, also für die Arbeiten auf dem Uni-Gelände. Doch dann steht die Zusammenführung und das Aufstellen der Ampelmasten an. Vier Wochen soll das dauern.

Von Anna Paarmann