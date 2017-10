Kandidaten zur Landtagswahl/Wahlkreis Lüneburg: Alexander Schwake (CDU)

Lüneburg. Wer Alexander Schwake zum ersten Mal in seiner Wohnung besucht, muss sich seinen Weg zuerst durch ein übervolles Türklingelschildgewimmel bahnen. Der Direktkandidat der CDU im Wahlkreis Lüneburg lebt in einer Wohngemeinschaft wie offenkundig alle in dem mehrstöckigen Haus am Schnellenberger Weg – entsprechend bunt ist das Erscheinungsbild am Hauseingang. Doch das ist nicht das einzig Unkonventionelle, das der Jungpolitiker zu bieten hat.

„Ich bin kein Ideologie-Politiker“

„Ich bin kein Ideologie-Politiker“, sagt Schwake, während er ein weiteres Mal den Kaffeebecher vor sich auf dem Küchentisch füllt. In der verwinkelten Altbauwohnung, die er mit drei weiteren Bewohnern teilt, ist dies sein Lieblingsplatz. Dass der 26-Jährige immer noch in einer WG lebt, kann er erklären: Die Gemeinschaft mit anderen, die ausgiebige Kommunikation, das Diskutieren und Ringen um Argumente – all das schätzt und liebt er. Und dann fällt auch der Satz, den Alexander Schwake gerne bringt: „Ich liebe Prozesse, weniger Strukturen.“

Anpacken und handeln, das ist es, was den gelernten Medienkaufmann motiviert. „Ich möchte nicht die Probleme der Generation vor mir austragen“, versucht Schwake seine Einstellung zur Politik zu erklären, „ich will jetzt Politik machen, nicht irgendwann.“ Wie? „Analyse, Erkenntnis, Umsetzung“, lautet seine Formel, das Land und die Gesellschaft voranzubringen.

Dass er mit dieser Einstellung letztlich bei der CDU gelandet ist, war für ihn alles andere als vorgezeichnet. „Als ich mit etwa 18 Jahren begann, mich für Politik zu interessieren, informierte ich mich zuerst bei der SPD“, sagt der gebürtige Hannoveraner. Den Ausschlag dazu gaben Erfahrungen während seiner Ausbildung bei einem Verlag. „Digitalisierung war damals groß im Kommen, aber im Verlag hatte offenbar niemand einen Plan, wie man damit umgehen sollte.“ Seine Versuche, dort etwas zu verändern, fruchteten nicht.

Master in Business-Development

Also die Politik. Doch die „Klassenkampf-Orientierung“ der Sozialdemokraten überzeugte ihn nicht. Etwas länger liebäugelte er danach mit der FDP, empfand sie aber „einen Tick zu liberal“. Beispiel Digitalisierung: Sie umzusetzen und dann erst die Menschen mitzunehmen, sei der falsche Weg. „Beides muss gleichzeitig geschehen.“

„Mehr Staat durch weniger Staat“ ist noch so eine Prämisse, die Schwake, der 2013 zum Studium nach Lüneburg kam, jetzt seinen Master in Business-Development macht und bei einem Lüneburger Immobilienunternehmen arbeitet, gern setzt. „Gemeint ist damit mehr Verantwortung bei jedem Einzelnen.“ Dass er all seine Politik-Vorstellungen bei der CDU umsetzen kann, davon ist er überzeugt. Dass aber auch er letztlich mit Strukturen leben muss, weiß Schwake, der Kreisvorsitzender der Jungen Union ist und unter anderem im Vorstand des CDU-Stadtverbands Lüneburg sitzt, nur zu gut.

Chancen, als Direktkandidat in den Landtag einziehen zu können, sieht er für sich durchaus: „Ich verkörpere Neues, bin nicht der klassische Politiker. Das erkennt man schon am Bart und der Brille.“

Von Ulf Stüwe