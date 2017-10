Handorf. Tödlich verletzt wurde ein Geisterfahrer auf der A 39 bei Handorf. Der Mann sei am Sonntagabend an unbekannter Stelle auf die Autobahn aufgefahren und zwischen einem Parkplatz und der Anschlussstelle Handorf mit anderen Autos kollidiert, hieß es nach ersten Ermittlungen von der Autobahnpolizei in Winsen/Luhe. Der Geisterfahrer starb dabei, sonst sei vermutlich niemand schwerer verletzt worden. ca