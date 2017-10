Auszeichnung für Lokaljournalismus: LZ jubelt über Platz 1

Die Konrad-Adenauer-Stiftung vergab in diesem Jahr noch einen zweiten Preis sowie sechs Kategorie- und drei Sonderpreise für Volontärsprojekte. Platz zwei belegt der „Kölner Stadt-Anzeiger“ für die „Kölner Botschaft“. Nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/16 initiierte der „Stadt-Anzeiger“ einen Aufruf, der später als „Kölner Botschaft“ in fünf rheinischen Zeitungen veröffentlicht wurde.

Den Preis in der Kategorie Geschichte gewinnt die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ für die Serie „Auf Spurensuche: Das geheime Waldwerk Kuno“, eine geheimen Rüstungsanlage im Dritten Reich.

Gewinner der Kategorie Verkehr ist der „General-Anzeiger“ aus Bonn mit seiner Serie „Mobil in der Region“. Die Redaktion schildert und testet verschiedene Wege der Mobilität. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ Halle erhält den Preis in der Kategorie Gesundheit für ihre crossmediale Serie „Gesundes Sachen-Anhalt“ über die wichtigsten Gesundheitsthemen und den neuesten Forschungsstand.

In der Kategorie Alltag überzeugten den „Stuttgarter Nachrichten“ mit ihrer Kolumne „Stadt des Lächelns“, in der Leser von Erlebnissen berichten, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die „Süddeutsche Zeitung“ gewinnt für die Reportage „Schrille Stadt“ den Preis in der Kategorie Soziale Medien, darin untersucht die Redaktion die verschiedene Einflüsse auf die Massenpanik nach dem Amoklauf eines Einzeltäters in München am 22. Juli 2016.

Das „Hamburger Abendblatt/Harburger Nachrichten“ überzeugte in der Kategorie Kultur mit dem Projekt „Ein Song für Hamburg“, für das sie 17 000 mobilisieren konnte. Die Sonderpreise für Volontärsprojekte gehen an den „General-Anzeiger“ in Bonn (Existenzgründer-Serie), die „Rheinische Post“ (investigative Reportage im Altenheim) und die „WAZ“ (crossmediales Projekt über die A 40 und die Menschen im Pott).