Lüneburger Geschäfte öffnen am Sonntag

Lüneburg. Der vierte verkaufsoffene Sonntag in Lüneburg in diesem Jahr steht am 29. Oktober unter dem Motto „Lüneburger Wunschsonntag“. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr, bieten Warmes und Schickes zum Anziehen, Geschenkideen und auch Leckereien zum Kosten. Kinder können ihren persönlichen Wunschzettel gestalten und in einem der Geschäfte abgeben, die sich an der Aktion beteiligen. Mit etwas Glück bekommen sie zu Weihnachten dann ein Bonus-Geschenk.

Der Wochenmarkt auf dem Marktplatz bietet Frisches und Gesundes aus der Region. Daneben präsentieren sich das THW, die Polizei, die Feuerwehr, der Zoll, das DRK, die Reservisten der Bundeswehr und das Infokarrierecenter der Bundeswehr mit Ständen. Dazu gibt es Eintopf aus der Gulaschkanone.

Mehr Informationen zu den Aktionen gibt es unter www.einkaufsstadt-lueneburg.de und im Faltblatt, erhältlich in der Tourist-Info und den Geschäften. lz