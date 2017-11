Dahlenburg: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Dahlenburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dahlenburg ist am Montagmorgen eine 69-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Polizeiinformationen war die Pedelec-Fahrerin auf der Ellringer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs als sie von einem Auto erfasst wurde.

Sonne blendet Autofahrerin

Nach ersten Ermittlungen war die Autofahrerin derart von der Sonne geblendet, dass sie die Seniorin auf der Straße übersah und von hinten überfuhr. Die 69-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro.