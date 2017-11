Unfall auf der A25: Luxus-Mercedes kracht in die Leitplanken

Geesthacht. Der 26 Jahre alte Fahrer eines getunten Luxus-Mercedes hat in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 25 bei Geesthacht die Kontrolle über seine geliehene Limousine verloren und ist erst in die rechte und dann 150 Meter weiter auch noch in die Mittelleitplanke geschleudert. Der Mann wurde dabei verletzt, die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Probleme mit dem Tempomat

Der Hamburger war auf der Autobahn in Richtung Geesthacht unterwegs, als er kurz vor dem Autobahnende die Kontrolle über den Wagen verlor. Er sagte gegenüber der Polizei aus, er hätte Probleme mit dem Tempomat gehabt. Der Mercedes krachte mit voller Wucht in die Leitplanken und hinterließ auf der Autobahn im Bereich seiner Schleuderspur ein Trümmerfeld. Während sich ein Notarztteam um den Verletzten kümmerte, befreiten die Feuerwehrleute die Straße von den Trümmern.

De Autbahn war in Richtung Geesthacht wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten ewta 45 Minuten voll gesperrt. tja