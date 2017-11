Wird der Stadtring zur Einbahnstraße?

Lüneburg. Was ist schneller, Auto oder Fahrrad? Wenn man Prof. Dr. Peter Pez fragt, ist die Antwort eindeutig: Letzteres natürlich. Zumindest, wenn man die Zahlen richtig präsentiert. Und darin hat der Radverkehrs-Experte der Leuphana Talent. Das bewies er auch am Dienstagabend wieder. Beim Geographischen Kolloquium der Uni Lüneburg nahm Pez dieses Mal aber nicht nur neue Radler-Routen in den Blick. Er zog auch einen gewagten Vorschlag aus der Tasche: Er will den Stadtring zur Einbahnstraße machen.

„Noch fließt der Verkehr, aber was ist, wenn die Einwohnerzahlen weiter steigen?“, fragte Prof. Pez in den vollbesetzten Hörsaal hinein, um die Antwort gleich mitzuliefern: „Man könnte beispielsweise den Stadtring zur Einbahnstraße machen.“ Der Vorteil aus Sicht des Verkehrsexperten: Der Stadtring wäre einfacher zu strukturieren und dadurch vermutlich flüssiger befahrbar. „Eine Reihe von Richtungs- und Abbiegeverkehren würde es plötzlich nicht mehr geben, so dass auch die Ampeln dazu wegfallen würden“, sagt Pez.

Frei gewordene Spuren für Bus und Fahrrad

Doch damit nicht genug: Auch auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen sieht Pez den Verkehr künftig nur noch in eine Richtung fließen: „Auf der Dahlenburger Landstraße beispielsweise stadteinwärts, auf der Bleckeder Landstraße stadtauswärts.“ Dies könne auch für die anderen parallel verlaufenden Strecken gelten wie Soltauer Straße und Uelzener Straße oder Oedemer Weg und Auf der Höhe. „Die dann frei werdenden Spuren könnten für einen schnelleren und komfortableren Bus- und Radverkehr genutzt werden“, schlägt Pez vor.

„Das sind radikale Forderungen, die nicht umsetzbar sind“, sagt Oberbürgermeister Ulrich Mädge zu den Pezschen Ideen. Schon in den neunziger Jahren habe man im Zuge der Umsetzung des 1990 beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans (VEP) ausführlich über diese Einbahnstraßen-Varianten diskutiert, „sie aus gutem Grund aber verworfen“. Schließlich sei Lüneburg für das Umland eine wichtige Einkaufsstadt, „Herr Pez kann nicht wollen, dass die Bäckerstraße geschlossen wird“, sagt Mädge mit Hinweis auf mögliche Einbußen für die hiesigen Händler. Außerdem würde eine solche Einbahnstraßenregelung die Fahrzeiten der Autos nur verlängern und so der Umwelt schaden. Mädge: „Mit mir ist das nicht zu machen!“

Mehr Mut für visionäre Schritte

Dass die Wegelängen zunähmen und Umwege provoziert würden, ist auch Pez bewusst. Doch er wäre nicht Pez, wenn er nicht auch darin noch einen Vorteil fürs Fahrrad erkennen könnte: „Das ist ein Effekt, der sicher zugunsten eines umwelt- und sozialverträglicheren Verkehrssystems ginge“, etwa, indem dann auf einen deutlich besser getakteten ÖPNV umgestiegen „oder besser gleich ganz das Fahrrad genutzt wird“.

Pez wünscht sich aber nicht nur die Rückbesinnung auf das vom Rat 1990 beschlossene VEP-Motto „Fahrrad vor Auto!“, für den Umgang mit den Verkehren der Zukunft sei mehr gefordert: „Wir brauchen mehr Mut zu unkonventionellen, vielleicht sogar visionären Schritten.“

Von Ulf Stüwe