Leuphana-Student Tom Schmidt erhält Wissenschaftspreis

Hannover/Lüneburg. Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, hat gestern in Hannover einen der diesjährigen Wissenschaftspreise des Landes Niedersachsen an den Studenten Tom Schmidt von der Leuphana Universität Lüneburg verliehen. Geehrt wurde er für seine fachlichen Leistungen sowie sein gesellschaftliches Engagement: So hat er unter anderem als Mitinitiator das Studienprogramm „Open Lecture Hall“ für Geflüchtete auf den Weg gebracht. Seit 2016 ist er Mitbegründer und Sprecher des hochschulübergreifenden Bündnisses „Hochschule ohne Grenzen“, das Zuwanderern den Zugang zu Hochschulbildung ermöglichen möchte.

Dotiert mit 2.500 Euro

Er erhielt die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung in der Kategorie Studierende. Insgesamt wurden fünf Preise an hervorragende Studierende vergeben, weitere Preise gingen an zwei Professoren und an eine Nachwuchswissenschaftlerin. Die Auswahl traf eine Jury aus Mitgliedern der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen.

Tom Schmidt studiert im Bachelor-Studiengang ‚Studium Individuale’ mit den Schwerpunkten Kulturwissenschaften und Soziologie. red