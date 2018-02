Weitere Impressionen von der 100-Orte-Tour

Lüneburg. Wer eine Stadt und ihren Landkreis kennenlernen will, muss mit ihren Menschen reden. Das weiß auch Marc Rath, seit Januar 2018 Chefredakteur der Landeszeitung für die Lüneburger Heide. Direkt zu Beginn seiner Amtszeit hat er deshalb Leserinnen und Leser sowie Vereine, Institutionen, Firmen, Stammtische, Hauskreise, Initiativen, Einrichtungen usw. aufgefordert, ihm eine Einladung auszusprechen. Im direkten Gespräch möchte er erfahren, was die Menschen bewegt, und auf einer 100-Orte-Tour den Landkreis besser kennenlernen.

Die Idee kommt an

Die Idee kommt an, Einladungen gibt es reichlich. Bereits 56 Besuche hat Rath in den ersten fünf Wochen als LZ-Chefredakteur absolviert. In den Bildergalerien zeigen wir, welche Orte er schon besucht hat.

Inzwischen sind 134 Einladungen eingegangen. Dazu Rath: „Ich mache natürlich auch mehr als 100 Termine, wenn das Interesse da ist.“ Wer möchte, kann ihn auch weiterhin einladen – telefonisch unter (04131) 740-251 oder per Mail an marc.rath@landeszeitung.de.

