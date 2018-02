Lüneburg. Für Ulrich Mädge ist es bereits die fünfte Amtsperiode: Der Niedersächsischen Städtetag (NST) hat Lüneburgs Oberbürgermeister in Stade erneut zum Präsidenten gewählt. Das Votum des kommunalen Spitzenverbandes fiel einstimmig aus. Zu Mädges Stellvertreter ist der bisherige Präsident, Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel, gewählt worden. Das Amt wechselt alle zweieinhalb Jahre.

„Ich freue mich über das Vertrauen und auf die anstehenden Aufgaben“, sagt Ulrich Mädge. „Es ist mir ein Herzensanliegen, die Interessen der großen Städte wie auch der kleineren Städte und Gemeinden gegenüber Land und Bund zu vertreten und die kommunalen Aspekte vernehmbar weiter zu transportieren bei all den wichtigen Diskussionen, die wir derzeit auf den verschiedenen Ebenen führen. Denn es sind die Kommunen, die die großen Ziele am Ende in der Praxis umsetzen müssen, sei es beim Wohnungsbau, in der Integration von Flüchtlingen, in Bildung und Erziehung und auf vielen Feldern mehr. Wir wollen diese auch umsetzen, aber man muss die Kommunen dann auch ausreichend ausstatten.“

Mädge bekleidete das Amt bereits von März 1997 bis Juni 1998, von März 2002 bis September 2004, von März 2008 bis September 2010 sowie in der Zeit von März 2013 bis September 2015. Der Wechsel von Präsident und Vizepräsident an der Spitze des NST erfolgt verabredungsgemäß zwischen den großen Gruppen innerhalb des Präsidiums. lz