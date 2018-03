Boitze. Die Polizei geht inzwischen „vom Schlimmsten aus“, denn der 78 Jahre alte Hans-Joachim S. aus Boitze, der seit Mitte Dezember vermisst wird, ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. In Zusammenarbeit mit weiteren Helfern und Organisationen hatte die Polizei mit Hunden und Hubschrauber nach dem Senior gesucht. Der an Demenz erkrankte Mann hatte am 15. Dezember mittags das Haus verlassen, wurde noch von Nachbarn gesehen und ist seitdem verschwunden. Von Hans-Joachim S. fehlt auch fast Monate später jede Spur, dass er noch lebt, scheint unwahrscheinlich. Einbruch in Einfamilienhaus

Reppenstedt. Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 18.30 und 22.10 Uhr in ein Haus Am Tütenberg eingedrungen. Vermutlich nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner, um ungestört nach Beute zu suchen. Der Schaden beträgt nach Auskunft der Ermittler mehrere Tausend Euro. lz

