Es liegt was in der Luft

Lüneburg/Echem. Seit Jahren warnen Forscher vor dem Insektensterben. Im September 2017 wurde daher die Initiative „Die Region Lüneburg summt!“ ins Leben gerufen , die sich jetzt mit einem Workshop Bienenfreunden aus dem Landkreis vorgestellt hat. Aus Berlin angereist waren dafür die beiden Initiatoren von „Deutschland summt!“, Dr. Corinna Hölzer und Cornelis Hemmer. Rund 60 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, gemeinsam neue Ideen zur Bienenförderung und zum Erhalt des Artenreichtums zu entwickeln.

Monokulturen und Pestizide verschärfen Bienensterben

Insekten bestäuben rund 80 Prozent unserer Nutzpflanzen. Damit sind sie nicht nur für die natürliche Vielfalt und viele Kulturpflanzen, sondern auch als Nahrungsquelle für andere Tiere. Doch aufgrund von Monokulturen, dem Einsatz von Pestiziden, verstärktem Infrastrukturausbau oder dem Klimawandel schreitet das Insektensterben weiter voran. „Ohne Insekten bekommen wir alle immense Probleme“, betonte jetzt bei dem Workshop im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) Echem Diplom-Geograph Cornelis Hemmer. Mit seiner Frau, Diplom-Biologin Dr. Corinna Hölzer, hat er 2010 die Stiftung für Mensch und Umwelt gegründet und die Initiative „Deutschland summt! – Wir tun was für Bienen“ ins Leben gerufen hat. Er und Hölzer waren nach Echem gekommen, „um Impulse zu setzen und zu schauen, was in der Region Lüneburg möglich ist, um die Insekten zu schützen“, so Hemmer.

Den Ernst der Lage hat auch der Landkreis Lüneburg erkannt. Der Kreis beteiligt sich deshalb seit Herbst letzten Jahres an der Initiative „Deutschland summt!“. Ziel ist es, Aufmerksamkeit für die Biene, die Stadtnatur und Abhängigkeit der Menschen von einem funktionierenden Ökosystem zu schaffen. Somit sei Lüneburg der zweite Landkreis Deutschlands, der summen will, erklärte Dr. Corinna Hölzer. Die Initiative vereint zahlreiche Aktivitäten und Engagements in Hansestadt und Landkreis Lüneburg, um dem drastischen Rückgang an Insekten entgegenzuwirken.

10000 Euro vom Kreis

Der Vereinbarung mit der Stiftung für Mensch und Umwelt hatte der Umweltausschuss im August zugestimmt. Auch der Kreisausschuss hatte kurz darauf grünes Licht für die Aktion gegeben, in die der Landkreis rund 10 000 Euro investiert. Landrat Manfred Nahrstedt, der ebenfalls an dem Workshop teilgenommen hatte, machte noch einmal deutlich: „Die Honigbiene und andere Insekten brauchen unsere Hilfe. Um sie zu unterstützen, muss man nicht gleich Imker werden.“

Nachdem sich die Workshop-Teilnehmer in Gruppen beraten hatten, stellten sie ihre Wünsche vor, die sie bezüglich des Insektensterbens an Politik und Verwaltung, Bürger, Vereine und Verbände, Forsten und Landwirtschaft haben. Genannt wurde eine breite Palette an Wünschen: Über das Thema bereits in Kindergärten und Schulen informieren oder sogar das Schulfach „Umweltschutz“ verpflichtend einführen, Jugendorganisationen für das Thema sensibilisieren, mehr Blühflächen und Ackerrandsteifen, diese sollten von Landwirten und Forsten zur Verfügung gestellt werden, Pflegeintensität auf Grünflächen reduzieren, Randstreifen an Gewässern oder Äckern sollen stehen bleiben, mehr natürliche Gartengestaltung, mehr Unterstützung für Landwirte und Imker, weniger Monokulturen und mehr Akzeptanz für Unkraut.

Fördergeld für Projekte und junge Landwirte

Aber auch Fördergelder für Projekte oder zum Beispiel für junge Landwirte, die ökologische Landwirtschaft betreiben wollen, bessere Vernetzung aller Akteure, mehr Laubgehölze in den Wäldern, mehr Platz für Wildnis, Verzicht auf schwere Forstmaschinen, Forschung zu dem Thema intensivieren, Flurbereinigung rückgängig machen und Ökosysteme wieder verbinden. zählten zu den Vorschlägen.

In sechs bis acht Wochen soll es dann einen zweiten Workshop geben, „der zeigen soll, welche Hebel als nächstes in Bewegung gesetzt werden können“, erklärte Cornelis Hemmer.

10 Tipps Jeder kann zum Bienenretter werden Mit einfachen Mitteln kann jeder beim Insektenschutz helfen: Mehr Bio-Produkte kaufen

Ohne Gift gärtnern, natürlichen Pflanzenschutz oder Dung verwenden

Insektenhotels/Wildbienennisthilfen aufstellen

Strukturen schaffen (Totholz, Trockenmauer, Teich)

Auf giftige Mückensprays verzichten

Heimische Gehölze und Stauden pflanzen

Regionales Saatgut verwenden

Wildkraut und bunte Blumen stehen lassen

Torffreie Blumenerde und Kompost nutzen

Lichtverschmutzung vermeiden: Licht lockt Insekten an, wo sie an der Lampe verglühen oder an Erschöpfung sterben.

Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.deutschland-summt.de.

Von Patricia Luft