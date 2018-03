Täter attackieren die Seelen

Eine Stütze bei Prozessen

Brutal zusammengeschlagen wurde ein 21-Jähriger am Neujahrsmorgen 2013 in einem Hinterhof Am Sande, er erlitt unter anderem einen doppelten Kieferanbruch. Im Frühjahr 2017 kam es vor dem Landgericht zum Prozess gegen vier Tatverdächtige. Der junge Mann sollte als Zeuge aussagen, sollte in einem Gerichtssaal in der Nähe seiner mutmaßlichen Peiniger sitzen. Das machte ihm schon im Vorfeld Angst. Als er dann im Zeugenstuhl Platz nahm, setzte sich Evelyn König neben ihn – sie ist wie auch Ulrike Peppmüller ausgebildete psychosoziale Prozessbegleiterin.

Opfer von Sexual- oder Gewalttaten haben einen rechtlichen Anspruch auf eine psychosoziale Prozessbegleitung. Die Betroffenen erhalten bereits im Vorfeld Infos über das Ermittlungs- und Strafverfahren, werden über ihre Rechte und Pflichten als Zeugen aufgeklärt. Auch können sich die Opfer mit der Prozessbegleiterin schon vor dem Verhandlungstag den Gerichtssaal anschauen, ihnen wird etwa erklärt, wo beispielsweise Richter, Staatsanwalt, Angeklagte und Verteidiger sitzen. Die Begleiterin nimmt direkt neben dem Opfer Platz. Nach der Verhandlung wird über das Geschehene gesprochen. Dann geht es auch darum, ob es weiterer Hilfsmöglichkeiten bedarf.

Das Opferhilfebüro Lüneburg, Bei der St.-Lambertikirche 8, ist telefonisch erreichbar unter (04131) 7271910 oder per Mail unter PoststelleLueneburg@Opferhilfe.Niedersachsen. Die Sprechzeiten sind mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung.