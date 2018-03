Gellerser stehen zu Volleyballern

Arena-Gespräche auf Entscheider-Ebene

In Sachen „Arena Lüneburger Land“ halten sich die Verantwortlichen an den selbstverordneten Maulkorb. Allenfalls Andreas Bahlburg, Geschäftsführer des Volleyball Erstligisten SVG Lüneburg freut sich gegenüber der LZ, dass der Landkreis Lüneburg als Bauherr nun das klärende Gespräch zwischen dem designierten Betreiber sowie der SVG als sportlichen Hauptnutzer suchen will. Lüneburgs Landrat Manfred Nahrstedt hatte angekündigt, sowohl mit den Lüneburger Volleyballern als auch dem Konzertveranstalter FKP Scorpio sprechen zu wollen, um schließlich bei der Kreistagssitzung am 26. Februar über die Ergebnisse berichten zu können.

Gegenüber der LZ bestätigte Nahrstedt gestern, dass die Gesprächstermine wohl zustande kämen – mehr aber nicht. Nahrstedt: „Ich will darüber nicht mehr über die Presse kommunizieren, und ich will jetzt auch nicht der Erste sein, der damit wieder anfängt.“ Ähnlich sieht das SVG-Chef Bahlburg. Der sagt nur so viel: „Ich bin froh, dass wir jetzt ins Gespräch kommen.“ Denn: Es sei „zielführend, dass wir auf der Ebene der Entscheidungsträger über die weitere Entwicklung reden“. Für die SVG sei vor allem das Thema Kosten elementar. Wie berichtet, hatte sich die SVG zuletzt vor allem an den Kosten zum Aus- und Einbau des mobilen Sportbodens gestoßen, die auch beim – nicht garantierten – Trainingsbetrieb anfielen. Nahrstedt hatte nun alle Seiten zu Kompromissbereitschaft aufgerufen.

Während die Abgeordneten des Kreistages bei der Sitzung am Montag, 26. Februar, ab 16 Uhr in der Ritterakademie ins Bild gesetzt werden sollen, wird speziell für die Adendorfer Bevölkerung eine Bürgerinformationsveranstaltung zur Arena geplant. Die Gemeinde sorgt sich mit Blick auf die Arena in direkter Nachbarschaft im Lüneburger Gewerbegebiet „Vrestorfer Heide“ um die Verkehrs- und Parkplatzproblematik. Bürgermeister Thomas Maack sagt: „In Absprache mit Stadt und Landkreis haben wir einen Termin Ende März, Anfang April vorgesehen.“ Das genaue Datum werde noch abgestimmt. dth