Alles Gute, Bäckerstraße!

Vortragsabend und Ausstellung

Wandel der Einkaufsmeile

Der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Thomas Lux, ist am Dienstag, 6. März, Gast im Club von Lüneburg. In der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, Am Sande 1, spricht er von 20 Uhr an zum Thema „Die Lüneburger Bäckerstraßen – Verkehr, Kommerz und Lebensart von 1870 bis 1970“. Bereits ab 19 Uhr eröffnet eine themengleiche Ausstellung. Auch dabei geht es unter dem Motto „Kultursprung – Zeitreise mit dem Stadtarchiv“ darum, wie sich die Bäckerstraße in den hundert Jahren verändert hat. Mit dem Blick auf einzelne Geschäfte präsentiert die Ausstellung Dokumente, die den Wandel des Handels und der Einkaufskultur beschreiben. Positive und negative Entwicklungen werden gleichermaßen Raum bekommen – und ein vollständiges Bild der Bäckerstraße im Laufe der Zeit samt aller Facetten gesellschaftlicher Umbrüche im 20. Jahrhundert präsentieren. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 31. Mai. Anmeldungen für die Vernissage und den Vortrag: (04133) 4006183.