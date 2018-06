Leser drücken auf Auslöser

Lüneburg. Für jede Jahreszeit, für jeden Monat das passende Motiv. Die zwölf schönsten Fotos von Lüneburgern in Stadt und Land für Lüneburger, ausgewählt von einer fachkundigen Jury, das zeigt „Unser Kalender 2019 – Für bekennende Lüneburger“, der im Herbst von der Landeszeitung und der Sparkassen in einem großen Format aufgelegt wird. Sichten Sie Ihre Fotoschätze. Schicken Sie uns Ihre schönsten Motive zu, die zu einem der zwölf Monate passen.

Schon seit mehr als einem Jahr zeigt die LZ an jedem Erscheinungstag auf der Seite „Leserforum“ ein Leserfoto – ein Dauerbrenner. Die LZ wird überhäuft mit Motiven. Viele Fotos fanden so viel Anklang, dass LZ-Abonnenten anriefen und sich einen Abzug oder eine Datei von ihrem Lieblingsfoto wünschten – natürlich immer nach Rücksprache mit dem Urheber.

Einsendeschluss ist Mitte August

„Bei einer Ideen-Konferenz mit der Sparkasse Lüneburg kam nun der Vorschlag, doch die schönsten Fotomotive von Kunden und Abonnenten der Sparkasse und der LZ in einem Kalender zu präsentieren“, sagt LZ-Marketing-Chefin Cora von Schnakenburg.

Gedruckt wird der Kalender im September, Einsendeschluss für Fotos ist Mitte August. Und als Anreiz werden ausgewählte Motive schon vorher gezeigt, und zwar von Mai an immer am Ende des Monats auf der Seite „Leserforum“. Diese Bilder sind dann auch als Monats-Motiv im Kalender zu sehen. Ansporn und Aufruf zugleich mitzumachen. „Seit wir auch mit Smartphones hochwertige und hochauflösende Bilder machen, fotografieren wir ja alle mehr denn je und sind in der Lage einmalige Motive festzuhalten, auch wenn wir die Kamera nicht dabei haben“, sagt Cora von Schnakenburg. jj