Wasserrohrbruch Auf dem Kauf

Lüneburg. Schrecken am Samstagmorgen im Wasserviertel: Zwischen den Lokalen September und Pesel hat die Straße auf einer mehrere Quadratmeter großen Fläche nachgegeben. Ursache ist ein Wasserrohrbruch. Tausende Liter Wasser sind in das Gebäude gelaufen, in dem ein italienisches Restaurant und das Nachtlokal Pesel liegen. Der Keller steht rund einen Meter tief unter Wasser.

Die Feuerwehr versucht, die Flut abzupumpen. Sorgen bereitet Einsatzleiter Christian Sachse und seinen Leuten, dass sie einen Heizkeller zunächst nicht erreichen konnten. Die Einsatzkräfte haben die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen unterbrochen.



Pesel-Wirt Willi Hohner hofft, die Kneipe am Abend wieder öffnen zu können: „wir müssen Wasser und Schlamm aus dem Keller bekommen.“ Hohner berichtet, dass vor einigen Wochen Arbeiten an der Hauptwasserleitung stattgefunden haben und vermutet einen Zusammenhang mit dem Schaden.

Ein Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens Avacon sagte vor Ort, dass man mit Hochdruck daran arbeiten werde, das Rohr zu reparieren und die Straße in Ordnung zu bringen. Aktuell ist der Straßenzug Auf dem Kauf gesperrt. Anwohner berichten, dass ihre Häuser im Umkreis bis zur Reichenbachstraße seit Stunden kein Wasser haben.



Von Carlo Eggeling