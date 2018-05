Ringen um den Grüngürtel

Appell des Nabu-Chefs

„Machen Sie sich nicht zum Totengräber des Grüngürtels-West, ermöglichen Sie keinen Einstieg in die Bebauung des Westens.“ Diesen Appell richtete Nabu-Vorsitzender Thomas Mitschke an die Ausschussmitglieder. In einem Schreiben erläuterte er, wie wichtig die Flächen für die Kaltluftproduktion und damit fürs Stadtklima seien.

Auch würden die geplanten Baugebiete für mehr Verkehr sorgen. Die Verwaltung gehe mit keinem Wort auf den Landschaftsrahmenplan ein, der den Schutz und die Entwicklung von klimaökologisch bedeutsamen Flächen sowie regionaler Erholungsräume wolle. „Der schließt hier eine Bebauung aus.“