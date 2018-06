Der Strom wird günstiger

Regionale Anbieter

Preise im Vergleich

Bei anderen Stromversorgern in der Region liegen die Strompreise aktuell noch unter denen der E.on, die zurzeit noch 816,91 Euro bei einem Verbrauch von 2500 kWh kassiert, vom 1. Juli an sind es dann etwa 746,91 Euro. In dem Bereich liegen auch die Stadtwerke Bramstedt, die ein Büro in Lüneburg haben: Hier stehen bei 24,70 Cent pro Kilowattstunde und Grundpreis unterm Strich 749,50 Euro. Und der Lüneburger Anbieter Lünestrom verlangt für seinen Ökostrom je nach Tarif zwischen 25,91 und 28,17 Cent plus Grundgebühr, also zwischen 759 und 858 Euro. Alle Anbieter haben verschiedene Tarife, die auch unterschiedliche Laufzeiten haben.

Ein Wechsel kann sich für Stromkunden lohnen. Denn für neue Kunden gibt es in der Regel für ein Jahr einen Sofort- und einen Neukundenbonus, Vattenfall legt sogar Urlaubsgeld drauf. Aktuell zahlen Neukunden laut dem Vergleichsportal Verivox das wenigste Geld beim neuen Düsseldorfer Energieversorger Wunderwerk mit 585,95 Euro (Ersparnis: 299,80 Euro), bei Vattenfall mit 611,55 Euro (Ersparnis: 274,20 Euro), BEV Energie aus München mit 596,91 Euro (Ersparnis: 288,84 Euro) und E.on mit 612,25 Euro (Ersparnis: 273,50). Am unteren Ende steht ein Neuanbieter: Der Ökostrom-Anbieter just energy verlangt fürs erste Jahr 903,60 Euro.