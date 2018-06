Radfahrerin von Lkw erfasst

Uelzen. Schwerer Unfall in der Uelzener Innenstadt: Im Kreuzungsbereich Celler Straße/Soltauer Straße ist eine Seniorin von einem Lkw erfasst worden. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte die 71 Jahre alte Radfahrerin gegen 9.45 Uhr den Kreuzungsbereich über die Soltauer Straße in Richtung Veerßen ordnungsgemäß bei Grünlicht gequert. Dabei wurde sie durch einen in die Soltauer Straße abbiegenden Sattelschlepper aus Spanien übersehen und durch diesen frontal erfasst.

Seniorin erlitt schwerste Verletzungen

Die Seniorin erlitt schwerste Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der Kreuzungsbereich wurde in der Folge für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. lz