Bildergalerie: Lüneburger Sülfmeistertage 2018

Lüneburg. Am Wochenende kleidet sich die Hansestadt wieder in mittelalterlichem Gewand. Dann bevölkern Gaukler, Wikinger, sowie tausende Besucher die Straßen, tummeln sich auf Mittelaltermarkt und an Essensständen und fiebern gemeinsam auf die Wettkämpfe zur Wahl des neuen Sülfmeisters am Samstagnachmittag hin. Die gehen auf Traditionen bis ins 15. Jahrhundert zurück, in dem Lüneburg durch die Salzvorkommen unterhalb der Stadt zu Wohlstand gelangte. Sülfmeister gewannen damals mit Hilfe von Siedepfannen das kostbare Salz. Im 21. Jahrhundert müssen die Anwärter auf den Posten bei den Spielen auf dem Sand vor allem Geschicklichkeit und Teamgeist mit ihren Mannschaften beweisen. 2018 dankt Sülfmeister Arne I. vom Team SaLü ab. Wer wird sein Nachfolger?

Die Bildergalerie wird im Laufe des Wochenendes regelmäßig aktualisiert.