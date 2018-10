Ein Großbauprojekt und seine Folgen

Scharnebeck. Was kommt mit dem Neubau der Scharnebecker Schleuse auf die Region zu? Darüber informiert am Dienstagabend (9. Oktober) die Projektgruppe des Neubauamtes Hannov er der Wasserstraßen- und Schiffsverwaltung des Bundes in Scharnebeck. Der Bürgerinformationsabend beginnt um 19 Uhr im Hotel Europa.

Fünf Experten beantworten Fragen

Welche verkehrlichen Auswirkungen wird das Großprojekt mit sich bringen? Welche wirtschaftlichen? Wie ist der Projektstand und welche Maßnahmen sind wann geplant? Diese und weitere Fragen werden die fünf anwesenden Experten an dem Abend beantworten. Vor allem die Anwohner, die von der Baustelle unmittelbar betroffen sein werden, sollen frühzeitig informiert werden. lz