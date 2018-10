Rasend schnell

Lüneburg. 50 sind erlaubt, die Polizei blitzte am Montagabend auf der Bockelmannstraße einen 23-jährigen Autofahrer mit 126 km/h. Dem Adendorfer droht neben ein em saftigen Bußgeld ein dreimonatiges Fahrverbot. In Höhe des Lüner Klosters wurden acht Temposünder ertappt. Bei weiteren Kontrollen blitzte die Polizei bei Wendisch Evern fünf Fahrer und stoppte an der Salzstraße 14 Männer und Frauen, die zu Unrecht durch die verkehrsberuhigte Zone steuerten.

Polizeibericht

Lüneburg. 17 Autos hatte es am Wochenende Im Grimm getroffen, in der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte zwischen Lauensteinstraße und Volgershall erneut von mindestens acht Autos die Reifen zerstochen. Der Schaden geht in die Tausende. Die Polizei hat noch keine konkreten Spuren. Am Bülows Kamp wurde der Lack eines Wagens zerkratzt. Hinweise: (04131) 83062215. ca

Den ausführlichen Polizeibericht lesen Sie am Mittwoch in der LZ.