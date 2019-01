Der Jahresplaner 2019

Lüneburg. Ob Stadtfest, Frühjahrsmarkt, Theaterpremieren, Heideblütenfest oder Wohnmobiltage – Lüneburg und sein Umland haben übers Jahr einiges zu bieten, was kulturelle, kulinarische oder feierfreudige Herzen höher schlagen lässt. Einige Veranstaltungen für 2019 sind bereits gesetzt, in der nachfolgenden Übersicht haben wir sie zusammengestellt. Ob alles bereits erfasst wurde, können wir allerdings nicht garantieren. Ein täglicher Blick in Ihre LZ aber verhindert das Verpassen der für Sie wichtigsten Termine im Jahresverlauf.

Januar

6. Januar: Hohnstorfer Eiswette

11./12. Januar: Schipperhöge in Lauenburg

12. Januar: Musicalpremiere „Non(n)sens“ im Theater Lüneburg

19. Januar: Schifferball in Bardowick

19. Januar: Tanztheater-Premiere „Der Zauberberg“ im Theater Lüneburg

19./20. Januar: Lüneburger Pilztage der Leuphana-Studenten im „Mosaique“

26. Januar: Eiswette in Neu Darchau

28. Januar: Semesterabschlusskonzert der Leuphana im Libeskind-Auditorium

Februar

3. Februar: Premiere „Ronja Räubertochter op Platt“ im e.novum-Theater

7. Februar: Theater-Premiere „Ein König zu viel“ in der Jungen Bühne T.3 in Lüneburg

8. Februar: Theater-Premiere „Die Opferung von Gorge Mastromas“ im Theater Lüneburg

19. Februar: Fantasy-Autor Markus Heitz liest bei Lünebuch aus „Doors“

26. Februar: Dörte Hansen liest aus „Mittagsstunde“ im Tanzcasino im Lüneburger Hanseviertel

27. Februar bis 3. März: Leuphana-Konferenzwoche in Lüneburg

März

1. März: Theater-Premiere „Dree niege Froons för Wotan“ im T.NT in Lüneburg

2. März: Ballett-Premiere „Kunst verrückt Tanz“ in der Jungen Bühne T.3 in Lüneburg

2. März: Theater-Premiere „Mein fabelhafter Frisörsalon“ im e.novum in Lüneburg

3. März: Traditioneller Festumzug der Faslamsbrüder in Stöckte

8. bis 17. März: Musikwoche in Hitzacker

9. März: Opern-Premiere „Der Rosenkavalier“ im Theater Lüneburg

22. März: Theater-Premiere „Mongos“ in der Jungen Bühne T.3 in Lüneburg

29. März: Theater-Premiere „Glaube Liebe Hoffnung“ im Theater Lüneburg

31. März: Verkaufsoffener Sonntag in Lüneburg

April

4. bis 7. April: Lüneburger Wohnmobiltage auf den Sülzwiesen

5. April: Musiktheater-Premiere „Gold!“ in der Jungen Bühne T.3 in Lüneburg

14. April: Oldtimertreffen mit Teilemarkt in Ellringen

26. bis 29. April: Frühjahrsmarkt auf den Sülzwiesen

28. April: „Kurs Elbe-Tag“ in Lauenburg und Hohnstorf

Mai

3. Mai: Theater-Premiere „Die Mimetten“ in der Studiobühne T.NT in Lüneburg

5. Mai: Verkaufsoffener Sonntag in Lüneburg

10. Mai: Musical-Premiere „Der kleine Horrorladen“ in der Jungen Bühne T.3 in Lüneburg

11. Mai: Theater-Premiere „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ im Theater Lüneburg

17. Mai: Theater-Premiere „Konstellationen“ in der Studiobühne T.NT in Lüneburg

19. Mai: Familienradtour Elbe-Velo-Tour in Bleckede

25. Mai: Ballett-Premiere „Der kleine Prinz“ im Theater Lüneburg

30. Mai: Freiluftgottestdienst auf dem Kirchberg in Thomasburg

30. Mai bis 10. Juni: Kulturelle Landpartie im Wendland

Juni

1. Juni: Ballett-Premiere „TanzJugendClub“ in der Jungen Bühne T.3 in Lüneburg

6. Juni: Theater-Premiere „StudiSchauspiel – Theaterlabor“ in der Studiobühne T.NT in Lüneburg

7. bis 10. Juni: Kronshof Special in Ellringen

14. bis 16. Juni: Lüneburger Stadtfest in der Innenstadt

16. Juni: Volksradeln „Tour de Marsch“ in der Samtgemeinde Scharnebeck

17. Juni: Semesterabschlusskonzert der Leuphana (18 Uhr) im Libeskind-Auditorium

21. bis 23. Juni: Uelzen OpenR

28. bis 30. Juni: Kirchwegsause in Adendorf

28. Juni: Mecklenburgische Festspiele im Schlosshof Bleckede

29. Juni: Entenrennen des Lions Club Lüneburg-Ilmenau in Lüneburg

29. Juni: Musical-Premiere „Singin’ in the Rain“ im Theater Lüneburg

29. Juni: Wandelkonzert „Raumklänge – Klangräume“ im Leuphana-Zentralgebäude

29./30. Juni: Kinderfest in Lüneburg auf dem Platz Am Sande und im Clamartpark

30. Juni: Kindertheater im Schlosshof Bleckede

Juli

3. Juli: Dies academicus auf dem Leuphana Campus

7. Juli: Fantag bei den Roten Rosen in und vor den Studios im Industriegebiet Hafen

13. Juli: Hanse Classic Motorrad Trial im ADAC-Sicherheitszentrum Embsen

19. bis 21. Juli: Mittelaltermarkt in Bienenbüttel

27. Juli bis 4. August: Sommerliche Musiktage in Hitzacker

28. Juli: Flachsfest in Lemgrabe

August

1. bis 4. August: A Summer‘s Tale auf dem Festivalgelände in Westergellersen

3. August: Schlauchturmfest in Südergellersen

10./11. August: Historisches Wochenende in Bleckede

10. bis 18. August: Heideblütenfestwoche in Amelinghausen

17. August: Weinfest in Bienenbüttel

18. August: ADAC Altstadt Grand Prix rund ums Lüneburger Rathaus

23. bis 25. August: Globetrottertreffen in Amelinghausen

23. bis 25. August: Heideblütenfest in Wittorf

25. August: Bleckeder Hafentage

31. August: Festveranstaltung 125 Jahre SV Göhrde

September

6. bis 9. September: Oktoberfest auf den Sülzwiesen

7. September: Musikmeile in Barnstedt

14. September: Norddeutsche Meisterschaften Fahrrad-Trial im ADAC-Sicherheitszentrum in Embsen

14./15. September: Mittelalterliches Phantasie Spectaculum in Luhmühlen

15. September: Erntedankfest in Bardowick

20. bis 22. September: Nachstellung der Göhrdeschlacht bei Dahlenburg

29. September: Verkaufsoffener Sonntag in Lüneburg

29. September: Nordkap Motorrad-Trial im ADAC-Sicherheitszentrum in Embsen

Oktober

2. bis 11. Oktober: Leuphana Startwoche auf dem Uni-Campus

3. Oktober: Brückenfest in Darchau

3. bis 6. Oktober: Sülfmeistertage auf dem Platz Am Sande in Lüneburg

6. Oktober: Apfelfest in Bleckede

13. Oktober: Bauernmarkt in Barendorf

31. Oktober: Kleiner Lüneburger Kirchentag im Kloster Lüne.

31. Oktober: Zentraler Gottesdienst (18 Uhr) zum Reformationstag in einer der Lüneburger Innenstadtkirchen

November

1. bis 3. November: Martinimarkt in Dahlenburg

2. November: Nacht der Clubs in Lüneburg

3. November: Verkaufsoffener Sonntag in Lüneburg

7. November: Martinimarkt in Lüneburg

15. bis 24. November: Kulturwoche in Dahlenburg

27. November: Start der Weihnachtsmärkte in Lüneburg

30. November: Eröffnung der Wichernkranz-Aktion am Lüneburger Wasserturm

Dezember

1. Dezember: Nikolausmarkt in Adendorf

7./8. Dezember: Historischer Christmarkt/Michaeliskirche