Arena, Wahlen und der LSK

Was diese Woche wichtig wird:

Stadt: Wie ist es um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in Lüneburg bestellt? Um diese Frage geht es heute im Feuerwehrausschuss des Rates. Der wird sich auch noch einmal mit einem dritten Standort einer Feuerwehrwache im Osten des Stadtgebietes auseinander setzen.

Land: Die Arena Lüneburger Land wird die Kreisverwaltung auch diese Woche in Atem halten. Projektleiter Hans-Richard Maul wird vom Fachdienst Gebäudewirtschaft und vom bauausführenden Architektenbüro über die ersten Prüfungsergebnisse zur Kostensenkung informiert. Zudem befasst sich der Betriebs- und Straßenbauausschuss mit der Planung zur Elbbrücke Darchau-Neu Darchau.

Kultur: Am Sonnabend, 1. Juni, um 20 Uhr gibt es eine Premiere auf der Jugendbühne des Theaters. Der Tanzjugendclub erzählt die Geschichte von Don Quijote nach Miguel de Cervantes. Welchen aktuellen Bezug hat dessen Kampf gegen Windmühlen? Das soll das Stück verdeutlichen.

Politik: Die Analyse der Ergebnisse der Europawahl, aber auch der Wahl in Bremen wird alle Parteien beschäftigen. Personelle Konsequenzen sind dabei nicht ausgeschlossen. Die Nachbeben der Europawahl dürften in Großbritannien am größten sein.

Sport: Der LSK muss nachsitzen. In zwei Spielen gegen Eintracht Northeim kämpft der Fußball-Regionalligist um den Klassenerhalt, am Mittwoch in Northeim, am Sonntag (15 Uhr) zu Hause ein allerletztes Mal auf den Sülzwiesen.

Online: Suchen Sie populäre Tweets in Echtzeit? www.trendsmap.com visualisiert Twitter-Trends in Echtzeit auf einer Weltkarte. Je größer ein Begriff auf der Karte dargestellt wird, desto mehr Leute twittern darüber in der jeweiligen Region. Der Funktionsumfang ist in der kostenlosen Version eingeschränkt, aber für private User ausreichend.