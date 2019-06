Wenn der Job das Privatleben bestimmt

Metronom zum Lokführermangel

Ausreichend Bewerber

Dass es beim Metronom keinen Lokführermangel gibt, macht Pressesprecher Björn Pamperin auf Nachfrage deutlich. Dass im Jahr 2016 etliche Züge ausgefallen sind, begründet er so: „Kurzfristige Ausfälle – so auch die in 2016 – liegen an kurzfristigen Krankmeldungen oder überdurchschnittlich vielen Krankmeldungen, die durch die Dispositionsreserve nicht abgedeckt werden können.“ Seit 2012 biete Metronom eine eigene Qualifikation für Triebfahrzeugführer an, „als eines der wenigen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland“.

Gefragt nach der Auslastung sagt Pamperin, dass der Metronom ausreichend Bewerbungen erhalte, um die Kurse besetzen zu können. „Wir schalten regelmäßig Anzeigen und sprechen Interessierte mit launigen Kampagnen an.“ Wer Triebfahrzeugführer werden möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein, Interesse an Technik haben und bei dem Unternehmen in Uelzen eine zehnmonatige Qualifikation für Triebfahrzeugführer in Uelzen absolvieren.

Der Pressesprecher lässt durchklingen, dass auch die Bezahlung durchaus Bewerber anlocken dürfte. So erhalten die zukünftigen Lokführer bereits während der Qualifikation ein tarifliches Gehalt, „das über dem des DB-Haustarifvertrags liegt“. Während sich das Teilzeit-Modell insofern durchgesetzt hat, als dass 25 Prozent der Fachkräfte nicht die volle Stundenzahl erfüllen, sind Frauen in dem Berufszweig eher rar gesät: So liegt der Anteil beim Metronom bei 5 Prozent. ap