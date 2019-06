Lüneburg. Der Unbekannte trug wohl eine Sturmhaube, doch sein Geschlechtsteil wollte er zeigen: Bereits in der Nacht zu Sonnabend belästigte der Mann gegen 2.30 Uhr eine 18-Jährige an der Scharnhorststraße. Als die um Hilfe rief und ein Zeuge kam, lief der Exhibitionist davon. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein, eine Brille, dunkles Oberteil und Jeans getragen haben. Hinweise an die Polizei: (04131) 83062215. ca

