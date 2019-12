Bispingen. Am Montag Vormittag, kurz vor elf Uhr, ist eine 59 Jahre alte Fußgängerin von einem Transporter überrollt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 21 Jahre alter Fahrer eines Transporters den Wagen in eine Grundstückseinfahrt zurücksetzen, wobei er die Frau übersah und mit dem Auto erfasste. Die Bispingerin verstarb noch an der Unfallstelle. lz