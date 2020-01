Zu schön für ein kurzes Gastspiel

Lüneburg. Meist sind es die Drehbuchautoren, die bei den Roten Rosen das Räderwerk in Gang setzen. Sie denken sich die Geschichten der Protagonisten aus, schreiben den Hauptfiguren Berufe auf den Leib, lassen die Liebenden an besonders romantischen Orten turteln, diktieren die Ein-, Aus- und Umzüge von Neu-, Wiederein- und Aussteigern. Dann sind die Motivsucher gefragt, die Ausschau halten müssen nach Orten, an denen das Erdachte für die Fernsehkameras zum Leben erweckt werden kann. Doch es gibt auch den anderen Weg: Manche Orte in und um Lüneburg sind einfach so schön, dass sie unbedingt ins Fernsehen gehören. Dann sind die Autoren gefordert, Handlungsstränge für diese besonderen Orte zu erfinden. Der Hof an den Teichen in Rettmer ist ein solcher Ort.

Klaus Hoppe hat derzeit beinahe wöchentlich, mindestens aber alle zwei Wochen gleich eine Busladung voller Gäste auf seinem Hof. Das Team der Roten Rosen dreht regelmäßig auf dem ehemaligen Ziegeleigelände der Campus Stiftung, deren Vorsitzender Hoppe ist. Im Fernsehen wird das Areal zu Brunos Ziegenhof. Hier haust der brummig wirkende Bruno Maiwald, hier kümmert sich Astrid Richter, Hauptfigur der aktuellen Staffel, um ihre Ziegen, hierher unternimmt Lehrer Thomas Jansen Ausflüge mit seiner Schulklasse.

Das Areal hat viel mehr zu bieten

Die mediale Präsenz des rund 10 Hektar großen Areals kam unverhofft. Die Rosen waren auf der Suche nach einer wilden Wiese, die sie schließlich auf dem Hofgelände an der Heiligenthaler Straße fanden. Zwei Wochen wollten sie dort drehen, doch schnell merkten die Fernsehmacher, dass das Areal viel mehr zu bieten hat. Viel zu schön für einen Kurzbesuch. Also mussten die Autoren ran und das kleine Paradies stärker als zunächst geplant in der Handlung verankern. Seit September ist die Produktionsfirma nun Dauergast auf dem Hof an den Teichen, mindestens bis Staffelende im Mai werden sie noch Woche für Woche wiederkommen.

„Für uns ist das perfekt, ein solches Areal mit all den Möglichkeiten direkt am Stadtrand nutzen zu können, da wir ja unter ständigem Zeitdruck arbeiten und so nicht schon für die An- und Abreise immer viel Zeit verlorengeht“, sagt Pressesprecherin Daniela Behns, die den Hof als Motivsucherin einst selbst für die Rosen entdeckt hatte.

Vor sieben Jahren hatten Hoppe und Co das Gelände übernommen. Aus der Industriebrache sollte ein Ort werden, an dem Artenvielfalt und Landwirtschaft im Einklang mit der Natur möglich sind. „Mittlerweile sind wir ein ökologischer Landwirtschaftsbetrieb, der als Arche-Hof mehr als 130 vom Aussterben bedrohten Tieren ein artgerechtes und tierwohlorientiertes Leben ermöglicht“, erklärt Carolin Fischer für die Stiftung.

„Wir bekommen Nachwuchs“

Dabei sind Ziegen auch wegen der Rosen auf dem Hof gelandet. Hoppe verrät: „Ich hatte zum einen eine Anfrage der Unteren Landschaftsbehörde des Landkreises, ob wir Ziegen hätten, die auch für die Entkusselung des Kalkbergs eingesetzt werden können. Zum anderen war da die Anfrage der Rosen.“ Die hatten die Ziegen als einen Kniff auserkoren, um den Hof mit in die Handlung einzubauen. Also legte sich Hoppe neun Thüringer Waldziegen zu. Natürlich nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch, „um die Rasse zu erhalten und eigene Flächen zu entkusseln“. Im Übrigen könnten bald schon ein paar Ziegen mehr in der Serie zu sehen sein: „Wir bekommen Nachwuchs“, kündigt Hoppe an.

Auch die großen Teichflächen nutzen die Fernsehleute gerne, einige der rund 70 Schafe und 36 Schweine waren ebenfalls schon im TV zu sehen. „Natürlich schaue ich mir das dann auch an, im Fernsehen sieht unser Hof ja sogar noch toller aus“, schwärmt Hoppe. Das Team scheint ein pflegeleichter Dauergast zu sein, groß umstellen oder Rücksicht nehmen müssten die Gastgeber jedenfalls nicht, versichert der Stiftungs-Chef. Doch umdisponieren muss er in einem Fall vielleicht doch bald: Bei den Rosen spielt eines seiner Schweine bald eine entscheidende Rolle, die ihm nun zu einem längeren Leben verhelfen könnte. Eigentlich war demnächst ein Termin beim Schlachter vorgemerkt…

Von Alexander Hempelmann