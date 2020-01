Auf Abwegen

Lüneburg. 200 Helfer haben am Wochenende am Elbe-Seitenkanal nach einem 53-Jährigen gesucht, der seit Donnerstag vermisst wurde. Glücklicherweise tauchte der geistig behinderte Lüneburger unverletzt wieder in seiner Wohnung auf. So gut und richtig solche Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei sind, sie kosten Zehntausende Euro – wer kommt dafür auf? „Der Steuerzahler“, sagt Polizeisprecher Kai Richter. Gesetze regeln etwas, was für uns selbstverständlich ist: Menschen in Lebensgefahr wird geholfen. Nur in Ausnahmefällen könne man jemanden zur Verantwortung ziehen, erklärt der Hauptkommissar, das gelte beispielsweise dann, wenn jemand eine Notlage nur vorgespielt habe oder etwa in einem Heim für Senioren grob gegen Aufsichtspflichten verstoßen werde: „Aber das kommt selten vor.“ Und es ist auch schwerg einzuschätzen: „Heime sollen offen sein und gleichzeitig einen beschützenden Charakter haben“, sagt Richter. „Die Menschen sind nicht eingesperrt.“

Im vergangenen Jahr wurden in Stadt und Kreis 681 Menschen als vermisst gemeldet, eine Steigerung: 2017 waren es 480, 2018 dann 567. Den größten Anteil davon machen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre aus, im vergangenen Jahr fallen in diese Altersgruppe 451 Mädchen und Jungen. Die sind nach Erfahrungen der Polizei aber zumeist nach ein, zwei Tagen wieder da. Den Anstieg erklärt sich die Polizei mit zahlreichen Jugendeinrichtungen und damit, dass jede Person einzeln in der Statistik erfasst wird, auch wenn beispielsweise eine Mädchenrunde zu einem Tag an die Ostsee ausbüxt.

Kommunen versuchen, sich Kosten erstatten zu lassen

In der Altersklasse 60 plus schwanken die Werte. 2017 wurden 36 ältere Herrschaften als „abgängig“ gemeldet, 2018 waren es 19, ein Jahr später 27. Nicht jedes Mal löst die Polizei eine große Suchaktion aus. Denn oftmals findet sich der demente Senior quasi in der Nachbarschaft wieder an. Doch manchmal endet das Ganze auch tragisch – Menschen nehmen sich das Leben oder sie werden zu spät entdeckt.

Die Kommunen versuchen durchaus, sich Kosten erstatten zu lassen. Joachim Bodendieck leitet das Lüneburger Ordnungsamt. Er erklärt, laut Brandschutzgesetz sind – kurz gefasst – Einsätze der Feuerwehr für den Bürger kostenfrei, wenn Feuer bekämpft werden und wenn Menschenleben in Gefahr sind. Bei Verkehrsunfällen allerdings, stelle die Stadt bei Feuerwehreinsätzen oftmals eine Rechnung an die Versicherung. Steckt jemand in einem Aufzug fest, kann es so und so ausgehen: Erleidet ein Mieter in der Kabine einen Herzinfarkt, greift der Faktor Lebensgefahr. Kann das Problem eigentlich auch durch einen Monteur behoben werden, kann der Hausbesitzer oder Verursacher zur Kasse gebeten werden.

Es geht um Leben und Tod

Wenn Menschen, weil sie dement oder verwirrt sind, weglaufen, ist etwa im Winter klar, derjenige könnte erfrieren. Es geht um Leben und Tod. Wie auch Richter sagt Bodendieck, man müsse im Einzelfall prüfen, ob Verantwortliche in solchen Fällen ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind. Es gilt ein weiterer Faktor: Ist jemand so verwirrt, dass er nicht überblicken kann, was er tut, ist – juristisch gesprochen – seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt oder ausgeschaltet. In solchen Fällen kommt die Allgemeinheit für Hilfseinsätze auf.

Es gibt ein Beispiel: Im vergangenen Jahr drohte ein Patient der Psychiatrischen Klinik, sich aus einem Gebäude in die Tiefe zu stürzen. Ein gewaltiger Einsatz lief an. Die Polizei holte ein klettertaugliches Spezialeinsatzkommando hinzu, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten an. Am Ende ging es glimpflich aus. Der Mann galt als nicht zurechnungsfähig, er bekam laut Bodendieck keine Rechnung.

Der Arbeitersamariterbund (ASB) hat gerade eine Drohne angeschafft, welche die Hilfsorganisation auch für die Suche nach Vermissten einsetzen wird. Zu dem Mini-Hubschrauber kommen zwei Fahrzeuge samt Technik und Personal, um Bilder und Daten auswerten zu können. ASB-Sprecher Joschka Schiller hat dazu eine gute Nachricht: „Für uns steht die Hilfe im Vordergrund, wir erheben keine Gebühren.“

Von Carlo Eggeling