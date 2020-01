Begehrt, aber wenig effektiv

Lüneburg. Anwohner wie Andreas Meihies finden nach wie vor, dass Autofahrer zu rasant über den Ochtmisser Kirchsteig sausen – sie hielten sich nicht an die vorgeschriebenen 20 km/h. Es wäre sinnvoll, wenn die Stadt die Daten einer Tempo-Anzeigetafel ausläse, um ein Fazit zu ziehen und zu reagieren. Ähnlich sollte die Verwaltung mit den anderen Messgeräten verfahren.

Doch in den zuständigen Abteilungen im Rathaus wertet offenbar niemand die Werte aus. Das ergibt sich aus einer Antwort der Pressestelle auf eine Anfrage der LZ: „Die dauerhaft installierten Messtafeln, wie sie auch am Ochtmisser Kirchsteig stehen, dienen vor allem der Selbstkontrolle der Fahrer. Sie werden von uns nicht ausgelesen.“ Auch glaube man nicht, dass der Ochtmisser Kirchsteig eine Rennstrecke sei: „Seit der Umgestaltung ist der Straßenzug von vielen Fahrbahnverschwenkungen geprägt, von daher ist unserer Wahrnehmung nach zumindest zu den Hauptverkehrszeiten nicht von groben Geschwindigkeitsverstößen auszugehen.“ Es lägen kaum Beschwerden der Nachbarn vor. Anwohner sehen einen Zusammenhang mit der Herderschule: „Eltern-Taxis“ brächten Schüler, Mamas und Papas seien oftmals zügig unterwegs. Dazu sagt Sprecherin Suzanne Moenck: „Wir nehmen den Hinweis ernst: Wir regen beim Landkreis an, den Ochtmisser Kirchsteig als Standort für eines der neuen Blitzgeräte mit in Erwägung zu ziehen.“

Überschaubarer Effekt

Insgesamt habe die Stadt aktuell sechs stationäre Geschwindigkeitsdisplays sowie sieben flexibel einsetzbare im Einsatz. Es dürften mehr werden, da fortlaufend Anfragen nach Tempo-Überwachungen eingehen. Die Geräte erzielen lediglich einen überschaubaren Effekt: „Gerade bei den Kurzzeit-Überwachungen zeigt sich in der Regel, dass sich während der Messungen die Autofahrer eher an die geltenden Geschwindigkeitsregeln halten. Das hält nach dem Abbau dann noch ein wenig an, dann fallen wieder mehr Fahrer in ihre alten Gewohnheiten zurück.“

Auch bei den fest installierten Geräten hält die Wirkung nicht automatisch und für alle Zeiten an. Komme es zu Auffälligkeiten, schalte man den für Tempo-Überwachungen zuständigen Landkreis ein, mit der Bitte dort zu blitzen. ca