Rekordjahr am Kiekeberg

Rosengarten/Ehestorf. Das Jahr 2019 bescherte dem Freilichtmuseum am Kiekeberg und seinen Außenstellen einen Besucherrekord: Insgesamt verzeichneten sie 248.519 Besucher – so viele wie nie zuvor seit der Gründung 1953. Das teilte die Einrichtung in einer Pressemitteilung mit. Davon tauchten 222.218 Menschen im Freilichtmuseum am Kiekeberg in die ländliche Regionalgeschichte ab, 8225 waren bei der Außenstelle Mühlenmuseum Moisburg zu Gast.

Und wie geht es nun weiter? Zunächst legt das Museumsteam den Fokus auf das Siedlungsdoppelhaus in der „Königsberger Straße“: Bis Mai wird dort eine Dauerausstellung zur Geschichte des Landkreises Harburg und der Metropolregion Hamburg eingerichtet. Die Ausstellung ist ab dem 9. Mai am Kiekeberg zu sehen.

Zum Hintergrund: Mit dem Projekt „Königsberger Straße“ wird die Kulturgeschichte der Nachkriegszeit bis 1979 in der ländlichen Region erforscht und durch den Aufbau von Häusern und einer umfassenden Ausstellung gezeigt. Das Museum wählte typische Gebäude mit aussagekräftigen Geschichten aus, die in gleicher Weise für die gesamtdeutsche Entwicklung stehen: eine Tankstelle, eine Ladenzeile, ein Siedlungsdoppelhaus und ein Flüchtlingssiedlungshaus, einen Aussiedlerhof, einen landwirtschaftlichen Betrieb mit hohem Technisierungsgrad, ein Fertighaus.

Neue Ausstellungen 75 Jahre nach Kriegsende

Die „Königsberger Straße“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg wird gefördert unter anderem durch Bund, Land und Landkreis Harburg, den Förderfonds der Metropolregion Hamburg und zahlreiche Stiftungen. Das Gesamtprojekt ist auf 6,14 Millionen Euro angelegt.

2020 kommt in der „Königsberger Straße“ als weiteres Gebäude das Flüchtlingssiedlungshaus dazu. 75 Jahre nach Kriegsende zeigt die Veranstaltung „1945. Der erste Sommer im Frieden“ (23. und 24. Mai) mit rund 60 Darstellern, wie der Alltag der Bevölkerung, Kriegsheimkehrer und britischen Soldaten aussah. Und die Ausstellung zur Zeit nach 1945 wird im Siedlungsdoppelhaus der „Königsberger Straße“ eröffnet: Sie stellt die Entwicklungen von der Flüchtlingssituation und Neuformung des Landes Niedersachsen bis zum wirtschaftlichen Aufschwung und den Wechselbezügen mit Hamburg dar. Der Förderverein des Freilichtmuseums mit seinen 13.527 Mitgliedern unterstützt die Museen – zum Beispiel bei Instandhaltungen, Objektankäufen, bei der Bildungsarbeit und in der Forschung. „Mit zirka 1,6 Millionen Euro Umsatz im Jahr sind wir ein mittelständischer Betrieb“, erläutert Vorsitzender Heiner Schönecke. „Jetzt finanzieren wir zusammen mit dem Landkreis Harburg eine Plattdeutsch-Koordinatorin, die die vielen plattdeutschen Initiativen der Region unterstützt und die Sprache vor allem auch an die junge Generation weitergibt.“

Museumsdirektor Stefan Zimmermann und Geschäftsführerin Carina Meyer betonen, wie wichtig Investitionen in Bildung und auch Bauunterhaltung für Museen seien. Meyer: „Wir sehen es als Verpflichtung, die Kulturgüter gut zu erhalten.“ Auch regionale Partner unterstützen die Museumsarbeit, so seien etwa Handwerksinnungen an einer neuen Ausstellung im Haus des Handwerks beteiligt. lz