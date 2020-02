10 000-Euro-Spende fiel keinem auf

Lüneburg. Lange hat Günther Schubert gewartet, immer wieder auf eine Reaktion gehofft. Vergebens. Auch fünf Wochen nach seiner Spende an das Lüneburger Tierheim gab es weder ein Dankesschreiben noch einen Anruf. Dabei war der Betrag, den der Schwindebecker auf das Konto der gemeinnützigen GmbH überwiesen hatte, mit 10 000 Euro nicht gerade mickrig. Nun kam heraus: Erst auf Nachfrage der LZ hat das Tierheim überhaupt den Eingang der Spende realisiert.

Franziska John muss den Telefonhörer noch einmal zur Seite legen, „wir haben so viele Konten, da hat man nicht alles im Blick“, sagt die Assistentin von Tierheim-Geschäftsführerin Frauke Girus-Nowoczyn. Dass vor wenigen Wochen eine 10 000-Euro-Spende auf einem der Konten eingegangen ist, hat dort offenbar niemand mitbekommen. Dabei ist die Einrichtung auf Unterstützung angewiesen, Geldbeträge sind immer willkommen.

Überweisung mit Namen und Anschrift

Das weiß auch Günther Schubert, der ein großes Herz für Tiere hat: „Ich habe auch schon anderen Organisationen Geld gespendet.“ Hagenbecks Tierpark, einer der Empfänger, habe umgehend reagiert, „das ist doch selbstverständlich, oder?“

Um auch den hiesigen Tieren Gutes zu tun, hatte er den Betrag Ende vergangenen Jahres auf das Konto des Lüneburger Tierheims überwiesen, dabei auch Namen und Anschrift angegeben. „Und ich hatte vorher angerufen, um mich nach der Kontonummer zu erkundigen.“

„Hätte nicht passieren dürfen“

Abbuchung und Einzahlung erfolgte am 30. Dezember, das bestätigt dann auch Franziska John. „Ein Superbetrag“, freut sie sich und fügt hinzu: „Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, dass uns das nicht aufgefallen ist.“ Sie werde sich umgehend mit dem Spender in Verbindung setzen und ihm den Dank aussprechen. Und sie weiß auch schon, was mit dem Geld geschehen soll: „Die Hunde-Quarantäne wird derzeit umgebaut, sie soll größer und heller werden. Da können wir das Geld gut gebrauchen.“

Auch wenn Günther Schubert sich eine andere Reaktion des Tierheims gewünscht und auch erwartet hätte, seine Spende bedauert er deswegen aber nicht: „Es kommt den Tieren zugute, das allein ist mir wichtig.“

Von Ulf Stüwe