Diebe stehlen BMW

Wittorf. In der Nacht zu Dienstag ist ein 15 Jahre alter BMW 120d xDrive in blau, Kennzeichen LG – FL 666, von einer Einfahrt an der Hauptstraße gestohlen worden. Hinweise: (04131) 799400.

Lüneburg. Einbrecher haben am Dienstag zwischen 15 und 19.10 Uhr Schmuck und Geld aus einem Wohnhaus am Imkerstieg in Ochtmissen gestohlen. Gescheitert sind Täter, die in eine Lagerhalle an der Bessemerstraße eindringen wollten. Auch bei einem Nebengebäude der Rudolf Steiner Schule an der Walter-Bötcher-Straße hielt die Tür einem Einbruchsversuch stand. Hinweise: (04131) 83062215.

Polizeibericht

Lüneburg. Am Dienstag ist in der Zeit von 12.40 bis 12.50 Uhr der Außenspiegel eines VW Golf auf dem Parkplatz des Bauhaus-Baumarktes Auf den Blöcken abgefahren oder abgetreten worden. Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Verursacher gesehen haben. Hinweise: (04131) 83062215.

Embsen. Erneut ist aus einem Transporter Werkzeug gestohlen worden, diesmal war die Embsener Ringstraße der Tatort. In der Nacht zu Mittwochverschwand unter anderem eine Schleifmaschine, darüber hinaus kam ein Rucksack weg. lz

Den ausführlichen Polizeibericht lesen Sie am Donnerstag in der LZ.