Neuer Waldkindergarten in Embsen

Embsen. In der Gemeinde Embsen wird es ab August einen zweiten Waldkindergarten geben. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet Gemeindedirektor David Abendroth. Vorgesehen ist als Standort ein Waldstück in Verlängerung des Koppelweges. Betreiber der Einrichtung wird der freie Jugendhilfeträger PädIn sein, in Embsen kein Unbekannter: Schließlich stellt PädIn auch schon das Personal für die „BromBären“.

„Noch in diesem Monat werden wir den Bauantrag für das Aufstellen des Bauwagens stellen.“ – David Abendroth, Gemeindedirektor

„Wie der Waldkindergarten im Koppelweg heißen soll, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit den Kindern und Eltern festlegen“, sagt PädIn-Vorstandsmitglied Sven Großheide. Jetzt müssen erst einmal die formalen Dinge bis zur Eröffnung im August geklärt werden. Abendroth listet auf: „Noch in diesem Monat werden wir den Bauantrag für das Aufstellen des Bauwagens beim Landkreis stellen, außerdem den Gestattungsvertrag mit dem Eigentümer der Fläche, den Niedersächsischen Landesforsten, schließen.“

Warteliste ist lang für einen Kindergartenplatz in Embsen

Und mit der Landesschulbehörde als der zuständigen Genehmigungsbehörde für die Betriebserlaubnis für den Waldkindergarten sei man ebenfalls im Gespräch. Bis zu 15 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren können im Waldkindergarten von zwei entsprechend ausgebildeten Waldpädagogen betreut werden. David Abendroth ist überzeugt davon, dass die 15 Plätze schnell belegt sein werden. Denn trotz des Waldkindergartens „Die BromBären“ und trotz des Angebots der Kindertagesstätte in der Lindenstraße ist die Warteliste lang für einen Kindergartenplatz in Embsen. „Grund dafür ist auch das Neubaugebiet Eitelkamp, in dem viele junge Familien mit Kindern wohnen“, weiß der Gemeindedirektor.

Bau eines weiteren Kindergartens wird geplant

Deshalb denkt man in der Gemeinde bereits über den Bau eines weiteren Kindergartens nach: „Wir sind gerade dabei das Vorhaben ‚Kindergarten Reiterhof‘ zu projektieren“, erklärt der Gemeindedirektor im Gespräch mit der LZ. Will heißen: Ein Architekt wurde damit beauftragt, verschiedene bauliche Alternativen zu untersuchen. Geprüft werden soll eine Containerlösung genauso, wie die Errichtung eines festen Gebäudes. Wie groß müsste der Kindergarten werden? Wo wäre der sinnvollste Standort? Und vor allem: Was würde der Neubau kosten? Alles Fragen, die nun erst einmal geklärt werden sollen.

Da ist man beim Waldkindergarten im Koppelweg schon deutlich weiter, denn hier können Kinder schon angemeldet werden. Informationen dazu gibt es in der PädIn-Geschäftsstelle unter 04131/403666.

Von Klaus Reschke