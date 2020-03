Mitarbeiter und Schüler des Johanneums unter Quarantäne

Lüneburg. Die gesamte Belegschaft und alle Schülerinnen und Schüler des Lüneburger Johanneums werden häuslich isoliert. Das hat am Sonntagmittag das Gesundheitsamt des Landkreises Lüneburg entschieden. Der Auslöser: Bei einer Lehrkraft des städtischen Gymnasium wurde der Virus nachgewiesen und das Gesundheitsamt hat Erkenntnisse darüber, dass diese Person gemeinsam mit einer weiteren Lehrkraft und einer Schulklasse in Tirol war.

Aufgrund dieses größeren Kreises um die erkrankte Person hat das Gesundheitsamt des Landkreises Lüneburg entschieden, die gesamte Belegschaft und alle Schülerinnen und Schüler häuslich zu isolieren. „Wir haben die Schulleitung über diesen Schritt informiert, sie hat ein entsprechendes Schreiben an die Betroffenen weitergeleitet“, sagt Yvonne Hobro, Leiterin des Fachbereichs Soziales. „In diesem Schreiben ist auch genau erklärt, wie im Fall von Krankheitssymptomen vorgegangen werden muss.“ Sie rät dringend auch den Angehörigen, aufmerksam den Gesundheitszustand zu verfolgen und die Öffentlichkeit zu meiden. Die Quarantäne gilt – sofern keine Symptome festgestellt werden – bis voraussichtlich zum 25. März. Am Johanneum werden mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, rund 100 Lehrkräfte arbeiten dort.

Angehörige sollen ebenfalls die Öffentlichkeit meiden

Bei der positiv getesteten Person handelt es sich um eine Lehrkraft, die in einem Nachbarkreis wohnt und daher dort auch statistisch festgehalten wird. Die Gesundheitsämter der beiden Landkreise stimmen sich bei den Maßnahmen ab. Die Person ist häuslich isoliert und zeigt einen milden Krankheitsverlauf.

Die Schule bleibt unabhängig vom beschriebenen Fall mindestens bis zum 18. April 2020 geschlossen, es kann also auch keine Notbetreuung an der Schule stattfinden. Ansprechpartner für Notbetreuung an Schulen ist die Landesschulbehörde. Die dortige Hotline für Notbetreuung an Schulen ist am Sonntag (15. März) bis mindestens 14 Uhr, bei Bedarf auch länger erreichbar: (04131) 15-2222. lz