Bahn schränkt Regionalverkehr ein

Lüneburg. Lüneburger Berufspendler müssen ab kommender Woche voraussichtlich mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen: Wie zahlreiche Medien berichten, wird die Deutsche Bahn ihren Regionalverkehr ab Dienstag oder Mittwoch deutlich einschränken. Sie reagiert damit auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Corona-Krise, die DB erwartet außerdem, dass viele Bahnmitarbeiter aufgrund der Schul- und Kitaschließungen in zahlreichen Bundesländern ihre Kinder betreuen müssen und ihre Arbeit deshalb nicht antreten können. Auch wird es in der nächsten Zeit keine Fahrscheinkontrollen mehr geben. Der Fernverkehr soll von den Fahrplankürzungen nicht betroffen sein.

Die LZ hat eine Anfrage bei der Deutschen Bahn gestellt, um zu erfahren, wie sich die Einschränkungen auf den Landkreis Lüneburg auswirken werden. Diese wurde bislang nicht beantwortet.

Vorbereitet auf den Ernstfall

Wie die Bahn mitteilte, wird bei einem von Behörden festgestellten Corona-Verdacht der betroffene Bereich im Zug gesperrt und nach der Fahrt professionell gereinigt und desinfiziert. Die Fahrgäste werden durch das Zugpersonal gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, um von den Behörden im Bedarfsfall kontaktiert werden zu können. Die Züge der DB wurden dafür mit Aussteigekarten in Papierform ausgestattet, die bei Bedarf ausgeteilt werden.

In den kommenden Wochen gelten außerdem umfangreiche Kulanzregeln: So können zum Beispiel alle Kunden, die aufgrund des Coronavirus ihre Reise innerhalb Deutschlands verschieben möchten, ihre bis zum 13. März erworbenen Tickets noch bis zum 30. Juni für die gebuchte Strecke nutzen. Bei den rabattierten Sparpreisen und Supersparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben. Möglich ist nach Angaben der Bahn auch eine Umwandlung in Reisegutscheine: Bis zum 13. März erworbene Tickets für Reisen bis 30. April können demnach kostenfrei in einen Reisegutschein umgewandelt werden. ls