Bund und Länder schließen Geschäfte

Lüneburg/Hannover. Lüneburger müssen ab Dienstag morgen weitere Einschränkungen in Kauf nehmen: Bund und Länder wollen die Ausbreitung des Corona-Virus mit drastischen Mitteln bremsen. So hat die niedersächsische Landesregierung etwa die Schließung eines Großteils der Geschäfte angeordnet. Der Erlass tritt am Dienstag um 6.00 Uhr in Kraft und soll bis zum 18. April gelten. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Lebensmittelmärkte, Wochenmärkte oder Apotheken. Diese sollen nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch sonntags öffnen dürfen. Restaurants können zwischen 6.00 und 18.00 Uhr öffnen, allerdings unter Auflagen – so muss zum Beispiel ein Abstand zwischen den Tischen gesichert sein.

Nach Angaben von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) gilt für Krankenhäuser und Altenheime ab Dienstagfrüh ein Besuchsverbot. Frischgewordene Väter, Angehörige auf Palliativstationen sowie Eltern von kleinen Patienten sind von dem Verbot ausgenommen. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus kletterte am Montag in Niedersachsen auf 391, das sind 104 mehr als ein Tag zuvor. Schulen und Kitas sind bereits seit Montag landesweit geschlossen. In Niedersachsen soll die Schließung zunächst fünf Wochen dauern, der Zeitraum umfasst die Osterferien.

Die niedersächsische Landesregierung will am Dienstag angesichts der Corona-Epidemie zur Krisenvorsorge und zum Gesundheitsschutz einen Nachtragshaushalt in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags beschließen. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe werden Fahrpläne der Krisensituation und dem geringeren Verkehrsaufkommen anpassen, dies wird auch Lüneburger Pendler betreffen. dpa/ls