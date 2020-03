Eine ganz besondere Auszeichnung

Lüneburg. Finn ist die Zukunft. Seitdem der heute Neunjährige die Hermann-Löns-Schule besucht, ist er Teil der Plattdeutsch-AG. Mittlerweile beherrscht er die Sprache so gut, dass er sich mit seinen Großeltern auf Niederdeutsch unterhalten kann und sorgt somit zeitgleich dafür, dass ein Stück Kulturgut erhalten bleibt. Plattdeutsch hat in viele Bereiche der engagierten Einrichtung Einzug gehalten – und dafür wurde sie jetzt vom Niedersächsischen Kultusminister ausgezeichnet.

Bereits vor 13 Jahren hat Urte Gehrckens-Gärtner für die vielen kleinen lernbegierigen Schüler im Grimm die Arbeitsgemeinschaft gegründet, bereits ein Jahr später wurde gemeinsam mit der Chor-AG ein plattdeutsches Musical aufgeführt – Bausteine, die den Weg für das ebneten, was die Schule seit Kurzem ist: eine der wenigen offiziellen „Plattdüütsche Schools“ im Norden und neben der Hugo-Friedrich-Hartmann-Oberschule in Bardowick die einzige dieser Art im Kreis Lüneburg.

Ziel ist der Erhalt der niederdeutschen Sprache

„Mein Ziel war und ist es, die alte Sprache zu erhalten“, erklärt die Lehrerin für evangelische Religion, Deutsch und Musik, „denn sie hat eine lange Tradition, gehört zu unserer Kultur und ist einfach voller Humor.“

Ob Torfkopp, Schietkerl oder Sabbelbüddel: Vieles, was auf Hochdeutsch verletzend und bösartig wirkt, hat im Plattdeutschen einen sympathischen Beiklang. Und das mögen auch die Kinder: Die Arbeitsgemeinschaft wird immer gut angewählt.

Aber auch in anderen Bereichen wird die alte Sprache integriert: So gibt es eine plattdeutsche Bücherecke in der Schulbibliothek, eine plattdeutsche Informationswand im Flur, plattdeutsche Hinweisschilder an den verschiedenen Fachräumen, zudem nimmt die Einrichtung an der Aktion „Freedag ist Plattdag“ teil, macht ihre Durchsagen auch auf Niederdeutsch, schickt ihre Schüler zum „Leswettstriet“, zum „Schooltheaterfestival“, gestaltet Feiern für Senioren mit oder lädt sich plattdeutsche Musiker ein, die mit den Kindern einen Workshop machen – wie jüngst Jan Cornelius. Eigens aus Ostfriesland angereist, hat der Liedermacher – finanziell unterstützt vom Verein Lüneplatt – zwei Stunden lang mit den kleinen Teilnehmern der Plattdeutsch-AG und Viertklässlern, die Spaß am Singen haben, eigens komponierte Stücke eingeübt, diese dann gemeinsam Schülern und Eltern präsentiert.

Eigenes kleines Ensemble

Seit mehr als 40 Jahren macht der aus Leer stammende Pädagoge bereits Musik, hat auch ein eigenes kleines Ensemble, mit dem er regelmäßig auftritt. Eigentlich sollte dieses am vergangenen Sonnabend ein Konzert in Bardowick geben, die Kinder einen Teil der Aufführung gestalten. Wegen des Corona-Virus wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt.

Geprobt und musiziert wurde aber trotzdem – und das mit viel Engagement. Mats hat am Singen auf Plattdeutsch viel Spaß: „Das klingt einfach so ganz besonders“, sagt der Neunjährige, dem die Stücke des Ostfriesen gut gefallen – kein Einzelfall, wie dieser weiß: „Einer meiner Songs ist mittlerweile schon fast zu einem Volkslied geworden“, sagt er, „und das macht mich stolz.“

Jede Menge Herzblut

Stolz konnten die Verantwortlichen am Ende des Vormittags auch auf ihre jungen Mitstreiter sein – und auf die eigene Arbeit: Text- und melodiesicher präsentierten die Kinder den Mitschülern und Eltern das Ergebnis des morgendlichen Engagements, unterstrichen damit aber auch das, was für Urte Gehrckens-Gärtner den Erfolg der frisch ausgezeichneten „Plattdüütsche School“ ausmacht: jede Menge Herzblut. Neben den zuverlässigen Mitstreitern wie dem Reppenstedter Musiker Klaus Stehr oder Karl-Heinz Leefmann, der als Einziger und das ehrenamtlich die Lehrerin unterstützt, ist es die besonders hingebungsvolle Teilnahme der Mädchen und Jungen, die zählt. „Um so bedauerlicher ist es, dass ich aufgrund der weiten Anfahrt und der doch wenig kindgerechten Veranstaltung keinen mit nach Osnabrück zur Übergabe der Urkunde nehmen konnte“, sagt sie.

Wahl-Pflicht-Kursus Plattdeutsch

Allein musste sie dennoch nicht reisen: Neben ihrem Ehemann waren auch Vertreter der Hugo-Friedrich-Hartmann-Schule zum Kultusminister gefahren. Sie erhielten gleich zwei Titel: Zusätzlich zur „Plattdüütsche School“, die sich durch die Integration der niederdeutschen Sprache in das Schulprogramm auszeichnet, nimmt sie am „Modellprojekt Niederdeutsch im Sekundarbereich I“ teil und wurde auch dafür von Grant Hendrik Tonne gewürdigt. Seit 2015 findet in Bardowick in unterschiedlichen Jahrgängen ein Wahl-Pflicht-Kursus Plattdeutsch als Spracherwerbskursus statt. Zudem hat Plattdeutsch – wie an der Hermann-Löns-Schule auch – in den Kunststunden Einzug genommen, die Einrichtung nimmt zudem ebenfalls an den Lesewettbewerben teil, bietet außerdem einmal im Monat eine „Paus auf Platt“ mit plattdeutschem Quiz, Vorlesestunden oder einem Bilderbuchkino im Selbstlernzentrum an.

Partnerschule in Leer

Aus dem Engagement sind Freundschaften entstanden: So reisten bereits zweimal Jugendliche aus Bardowick zur Partnerschule nach Leer. Dorthin ist Jan Cornelius mittlerweile wieder zurückgekehrt, hat zwar jetzt keinen Auftritt in Lüneburg gehabt, doch viel von der Stadt gesehen – und die Kinder zufrieden in die lange unterrichtsfreie Zeit geschickt. Lenka, die wie Finn seit vier Jahren die Plattdeutsch-AG besucht, ist begeistert: „Das war ein toller Vormittag“, sagt die Neunjährige. Das Konzert soll im Herbst nachgeholt werden.

Zur Sache Musikalischer Schwerpunkt Zum zweiten Mal wird die Hermann-Löns-Grundschule als „Musikalische Grundschule“ rezertifziert, hat ihr Angebot in dieser Richtung weiter ausgebaut: Seit 2016 gibt es dort die „Chorklasse“, eine Klasse, die einen ganz besonders musikalischen Schwerpunkt hat und dabei – auch durch eine zusätzliche fachspezifische Stunde – das Singen in Verbindung mit Stimmbildung in den Mittelpunkt stellen. Das Besondere an der Schule im Grimm ist dabei: Der ganze erste Jahrgang ist 2016 als „Chorklasse“ gestartet. Mittlerweile besteht der „Chorklassenjahrgang“ fast vier Jahre, eine Zeit, in der mit den Kindern viel an den Stimmen gearbeitet wurde und viel auf die Bühne gebracht wurde – darunter auch Musicals. Nach den Sommerferien wird die Hermann-Löns-Schule erneut mit einem ersten Chorklassenjahrgang starten.

Von Ute Lühr