Die Zahl der Infizierten und Genesenen als interaktive Grafiken

Lüneburg. Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Johns Hopkins University veröffentlichen täglich Unmengen an Zahlen rund um das Thema Coronavirus. Die wichtigsten Zahlen werden wir künftig auf dieser Seite in Form von interaktiven Grafiken darstellen – und täglich aktualisieren. Zu sehen sind (derzeit) die Zahl der bestätigten Fälle und die Zahl der Genesenen für den Landkreis Lüneburg, außerdem etliche Daten der Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen.

Bei den Bundesländern haben wir für die bessere Vergleichbarkeit die Fallzahlen in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt. Auf der Deutschlandkarte erfahren Sie also die Fallzahl pro 100.000 Einwohner, die absolute Zahl und die Veränderung zum Vortag. Wer sich über eventuelle Abweichungen wundert, wir beziehen die Lüneburger Zahlen vom hiesigen Gesundheitsamt, die überregionalen Zahlen vom RKI. Letztere Einrichtung hat ein sehr informatives Dashboard erstellt, das finden Sie hier. Dort ist auch zu lesen, dass die Daten der vergangenen fünf Tage noch nicht vollständig sind („Meldeverzug“).