Geburten in besonderen Zeiten

Erfahrungsbericht

Der Papa durfte im Kreißsaal dabei sein

Unsere Kollegin Anke Dankers hat vor wenigen Tagen im Krankenhaus in Winsen ihre zweite Tochter zur Welt gebracht. Ihre Gedanken hat sie für die LZ-Leser aufgeschrieben.

„Ich hatte nicht so sehr Angst, mich selbst mit dem Virus anzustecken, aber natürlich entwickelt man Unsicherheiten. Vor allem, weil sich die Rahmenbedingungen bei den Voruntersuchungen beim Frauenarzt am Schluss alle zwei Tage geändert haben. Als Patientin ist man verunsichert, weiß selbst nicht genau, wie man sich verhalten soll, was noch erlaubt ist und was nicht. Ich habe vorab im Krankenhaus angerufen, um die wichtigsten Fragen zu klären. Schon am Telefon haben mir die Hebamme, Ärzte und Mitarbeiter die meisten Sorgen genommen. Am Tag der Geburt fielen mir im Krankenhaus das gespenstisch leere Foyer und die vielen Warnschilder auf. Aber als ich in den Kreißsaal kam, war ich in einer anderen Welt. Als ich ein paar Stunden später meine Tochter zur Welt gebracht hatte, war Corona völlig vergessen. Dank der liebevollen Betreuung war es für mich eine Geburt, die so oder so ähnlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt hätte stattfinden können. Für mich ganz wichtig: Mein Mann durfte bei der Geburt dabei sein, auch die Tage danach im Familienzimmer an unserer Seite stehen. Der einzige Wermutstropfen in dieser Zeit ist für mich, dass unsere große Tochter ein paar Tage warten muss, bis sie ihre kleine Schwester kennenlernen darf. Natürlich ist es schade, keinen Besuch empfangen zu können. Andererseits verschafft es mir eine Pause zum Durchschnaufen und gegenseitigem Kennenlernen, ganz ohne Druck von außen. Jeden Tag können sich die Dinge ändern, das merke ich etwa daran, dass das Essen auf die Zimmer gebracht wird oder die Mitarbeiter seit kurzem Mundschutz tragen. Dennoch wird versucht, den Krankenhausaufenthalt für uns Patienten so normal wie irgend möglich zu gestalten, und dafür bin ich sehr dankbar.“