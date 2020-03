Die Arbeit geht weiter

Ratssitzung

Beschlusskompetenz übertragen

Damit die Stadt auch in der Corona-Krise weiter beschlussfähig bleibt, soll die Beschlusskompetenz der Fachausschüsse auf den Rat und den Verwaltungsausschuss übertragen werden. Dies geht aus einer Vorlage hervor, über die in der kommenden Ratssitzung am 31. März ab 17 Uhr im Gesellschaftshaus der Psychiatrischen Klinik entschieden werden soll. Hintergrund ist eine Anweisung des Innenministeriums in Hannover, wonach Sitzungen kommunaler Gremien auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden sollen. Um dem nachkommen zu können, müsste in der Ratssitzung die Hauptsatzung der Stadt geändert werden.