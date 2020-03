Förderbank nicht erreichbar

„Angst bringt nichts“

Patricia Grimm hat viele Jobs: Sie unterrichtet Yoga, bietet Mitarbeitern von Unternehmen Bewegungspausen am Arbeitsplatz an, schult ältere Menschen in Seniorenheimen in Entspannung und Körperwahrnehmung. Und dann kocht sie auch noch auf Teilzeit in einem Lüneburger Café. Gerade kann die Sport- und Gymnastiklehrerin nichts von all dem tun. Der Grund? Corona. Für ihren Teilzeitjob konnte sie für die Monate März und April Kurzarbeit beantragen, 300 Euro bleiben ihr aktuell zum Leben. Aber immerhin wurde sie nicht gekündigt und ist weiter versichert – in der Krise. Der Typ Mensch, der in Selbstmitleid zerfließt und den Kopf in den Sand steckt, ist Patricia Grimm nicht. „Es nützt ja nichts. Ich versuche, das zu akzeptieren, mich nicht von der Panik anstecken zu lassen. Angst bringt einen nicht weiter“, sagt sie, die sich nicht alleine auf weiter Flur sieht. „Mein Partner und meine Familie unterstützen mich.“ Die Lüneburgerin erfährt viel Entgegenkommen zurzeit. So hat ihr Vermieter ihr für den Monat April die Miete für ihr Studio erlassen, in dem sie Yogakurse gibt und die Bewegungspausen anbietet. „Das hat mir sehr geholfen.“ Gleichwohl weiß die selbstständige Kleinunternehmerin, „dass der April hart wird.“ Den halben März konnte sie noch arbeiten. Sie wird nun dem Finanzamt schreiben und mitteilen, dass sie auf die nächste Vorauszahlung der Einkommenssteuer verzichten möchte. Die wäre im Juni fällig. Dass sie Anrecht auf Arbeitslosengeld II hat, weiß Patricia Grimm inzwischen. Sie hat mit dem Jobcenter telefoniert und sich die Anträge zuschicken lassen. Einen Zuschuss als Solo-Selbstständige in Höhe von vermutlich 2000 bis 3000 Euro erhält sie außerdem von Land und Bund, das ist das Ergebnis des Corona-Notpakets, das die Bundesregierung jetzt geschnürt hat. „Dafür muss ich einen Antrag bei der IHK stellen, das läuft dann über die NBank.“ ap