Bauernhaus in Drage niedergebrannt

Drage. Flammen schlagen aus dem Dach, dramatische Szenen in der Nacht zu Freitag in der Elbmarsch. Das Renterehepaar saß am Donnerstag gegen 21 Uhr im Wohnzimmer, als es zweimal knallte – dann war alles dunkel. Die Senioren (76 und 69 Jahre alt) brachten sich in Sicherheit. So schildert die Feuerwehr den Ausbruch eines Brandes in einem 200 Jahre alten Haus in Drage. Helfer rückten aus umliegenden Dörfer und Winsen an. Eins der Probleme: Ein Eternitdach zersprang durch die Hitze, so wurde ein Feuerwehrmann am Auge verletzt. Er kam ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Feuerwehr bat einen Bauunternehmer um Hilfe, der riss mit einem Bagger Teiles des Daches ein, um an Glutnester zu gelangen. Feuerwehrsprecher Lutz Wreide bilanziert, dass das Haus nicht zu retten gewesen sei.

Insgesamt 120 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Für die Einsatzdauer musste die Durchgangsstraße L217 voll gesperrt werden. ca