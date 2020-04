In Schulen ist jede Menge los

Eltern finden Alternativen

Betreuung wird selten genutzt

Mädchen und Jungen sollten tunlichst zu Hause bleiben, nur in Notfällen können Eltern – auch in den Ferien – ihre Kinder bis Klasse 8 in den Schulen in eine Notbetreuung geben. Doch seit das Angebot läuft, ist die Nachfrage gering. Das ergab eine Anfrage im Sozialdezernat. In den 22 städtischen Schulen zwischen Bockelsberg und Zeltberg hatten beispielsweise Heiligengeist- und Christianischule noch gar keine Anmeldung. In der Schule im Roten Felde wird ein Kind betreut, am Hasenburger Berg vier. Alles in allem waren bzw. sind es bislang knapp ein Dutzend Mädchen und Jungen. Zum Vergleich: Von den Alterstufen her kämen rund 5500 Schüler infrage. Offensichtlich schaffen es die meisten Eltern Alternativen zu finden.

Ann-Kristin Jenckel aus dem Pressereferat bilanziert: „Es wird deutlich, dass der Bedarf an Notbetreuung in den Ferien nicht sehr groß ist. Auch zeigen die vorliegenden Zahlen, dass die Eltern sich an die Beschränkungen halten und diese ernst nehmen, das heißt, dass sich nur Eltern melden, die zwingend notwendig auch eine Betreuung benötigen. ca