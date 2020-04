„Corona-Party“ beendet

Lüneburg. In einem der Hochhäuser an der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße feierten sieben Gäste in der Wohnung eines 20-Jährigen in der Nacht zu Sonntag eine sogenannte Corona-Party. Nachbarn riefen die Polizei. Die Gruppe zeigte sich zunächst zum Teil uneinsichtig, als die Beamten eintrafen. Nach Platzverweisen kehrte Ruhe ein, zumindest für eine Weile. Ein Party-Gast hielt sich nicht dran und kehrte zu der Wohnung zurück, er landete in einer Zelle.

Gefährlicher Ausflug

Lüneburg. Zwei Jugendliche beschäftigen die Polizei immer wieder: Am Sonnabend waren sie zum wiederholten Male auf einen Baukran im Hanseviertel geklettert. Sie beleidigten die Polizisten, die den „Ausflug“ beendeten. Drei Stunden später kam die Streife erneut: Das Duo warf Möbel aus dem Fenster eines Hauses.

Prügelnder Partner

Lüneburg. Ein 38-Jähriger soll am Sonnabend in einer Wohnung in Kaltenmoor mehrfach seine Freundin getreten haben. Die Polizei setzte den Mann vor die Tür und ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

