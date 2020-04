Greifvogel legt Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover lahm

Bardowick. Flächenbrand an der Bahnanlage: Wie die Feuerwehr mitteilt, flog am Karsamstag gegen 14.30 Uhr ein Greifvogel in eine Oberleitung zwischen Bardowick und Radbruch und verursachte damit einen Flächenbrand neben den Gleisen.

Vogel überlebte Unfall nicht

Das Feuer breitete sich nicht weit aus, die Feuerwehr Bardowick konnte schnell den den wenige Quadratmeter großen Brand löschen. Der Bahnverkehr war während des Einsatzes kurzzeitig eingestellt. Wie die Feuerwehrleute berichten, überlebte der Greifvogel seinen Unfall leider nicht.